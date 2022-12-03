Сесія Харківської облради: депутати не схотіли перейменовувати театр Пушкіна
Депутати Харківської облради на сесії, яка відбувається онлайн, не підтримали внесення до порядку денного питання щодо перейменування театру Пушкіна в Харкові.
Про це повідомила у Facebook депутатка облради Галина Куц (“Європейська солідарність”).
“Щойно наша фракція вносила в порядок дня питання перейменування театру Пушкіна, бо ж його чомусь не внесли і давали нам дуже хитромудрі пояснення, чому так сталося. Хоча профільна комісія 1 грудня це перейменування підтримала (щоб без “російського”, і без “Пушкіна”). Для внесення в порядок дня треба було 45 голосів, а проголосувало лише 27 депутатів. Всі інші, мабуть, мислять категоріями “русского мира”, – написала депутатка.
Водночас волонтерська ініціатива “Мова. Харків” із посиланням на голову облради Тетяну Єгорову-Луценко повідомляє, що питання перейменування театру Пушкіна винесуть на громадські слухання.
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Нагадаємо, що сесію Харківської облради мали провести 1 грудня, але скасували. За версією пресслужби облради, з технічних причин. Однак була й інша версія – небажання частини депутатів голосувати за дискусійні ідеологічні питання, зокрема перейменування театру ім. Пушкіна у Харкові та перелік Почесних громадян Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 11:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської облради на сесії, яка відбувається онлайн, не підтримали внесення до порядку денного питання щодо перейменування театру Пушкіна в Харкові.".