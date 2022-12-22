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Харківська облрада планує виключити сина мера Балаклії, який втік до РФ

Політика 09:56   22.12.2022
Оксана Горун
Харківська облрада планує виключити сина мера Балаклії, який втік до РФ

Павла Столбового – сина мера Балаклії Івана Столбового ексколеги-депутати мають намір виключити із постійної комісії облради з питань планування соціально-економічного розвитку регіону.

Відповідний проєкт рішення, що його виносять на розгляд найближчої сесії облради, опублікували на сайті ради. Мандат Столбового відкликали на сесії 3 грудня. Раніше син мера Балаклії разом із батьком, який перейшов на бік окупантів, втік до РФ. Разом зі Столбовим із комісій облради планують вивести його однопартійця по “Блоку Кернеса” – батька екснардепа-втікача Дмитра Святаша – Володимира Святаша. Крім того, свою комісію залишить представник “Блоку Світличної” – колишній ректор Харківського національного університету повітряних сил Олександр Туринський, який отримав підозру після катастрофи Ан-26 під Чугуєвом.

Цих трьох депутатів виключають із комісій облради “з огляду на повідомлення політичної партії “Блок Світличної “Разом” від 8 липня 2022 року № 020708-1 та політичної партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!” від 20 жовтня 2022 року № п/22/ор про відкликання депутатів за народною ініціативою та припинення статусу депутатів місцевої ради”, – повідомила в пояснювальній записці до проєкту рішення голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

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Згаданих депутатів планують вивести зі складу таких комісій:

– Столбового – з комісії з питань планування соціально-економічного розвитку регіону, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку територій;

– Туринського – з комісії з питань соціальної політики, співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та у справах учасників АТО/ООС;

– Святаша – зі складу постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Павла Столбового – сина мера Балаклії Івана Столбового ексколеги-депутати мають намір виключити із постійної комісії облради з питань планування соціально-економічного розвитку регіону".