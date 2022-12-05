“Це дичина” – більше не Почесний ексголова ХОДА та АП Райнін на сесії облради

На сесії Харківської облради депутат Ігор Райнін, обраний за списками забороненої ОПЗЖ, висловився на тему позбавлення його звання “Почесний громадянин Харківської області”.

Пропозиція позбавити звання “Почесного” екскерівника Харківської ОДА та Адміністрації Президента Ігоря Райніна до облради надійшла від трьох представників громадськості, в тому числі – тих, хто наразі захищає Україну в складі Сил оборони.

“Звернення, що надійшли до голови Харківської обласної ради з цього питання, були від голови громадської ради при ХОВА Костянтина Немічева, фізичної особи Всеволода Кожем’яко та керівника громадської організації Олексія Синіцина”, – перерахувала, вносячи питання на розгляд, голова Харківської облради – Тетяна Єгорова-Луценко.

Разом із Райніним звання “Почесного” позбавляли і депутата облради Володимира Святаша – батька екснардепа Святаша, який утік ті переховується в РФ. Святаш-старший на сесії не з’явився та захищати свою “Почесність” не став. А Ігор Райнін взяв слово, щоб заявити про свою проукраїнську позицію. Як доказ навів ті факти, що він перебуває під російськими санкціями і підписував документи про декомунізацію, якими в Харкові перейменовано низку вулиць.

“Те, що я чув, якась диструктивна антиукраїнська позиція, ну, це дичина. Усі, хто зі мною працював, це чудово знають. До речі, я один із двох депутатів обласної ради нинішнього складу, які входять до російських санкцій досі – за свою позицію щодо суверенітету України. По-друге, саме за мого головування Харківською ОДА, за що мені було присвоєно звання, з’явилися назви таких вулиць як вулиця Свободи, проспект Незалежності, площа Захисників України, вулиця Волонтерська, станція метро “Армійська”, – заявив Райнін.

Також він зазначив, що він завжди мав “принципову публічну позицію” – про те, що Крим і Донбас – це територія України.

“Я з 24 лютого нікуди не їхав, не пропустив жодної сесії, працював, як працюють мільйони українців, допомагав, евакуював, перераховував. Жодних підстав немає. Але важливо інше – важливі підходи. Так, безумовно, можна сказати, що пан Райнін належав до забороненої партії. Це правда, є рішення Верховного Суду, ми його поважаємо, бо це рішення суду, але там не одна партія, в якій знаходився Райнін, там десяток партій, і якщо обласна рада хоче запровадити колективну відповідальність, що небезпечно для будь-якого суспільства, то можна це зробити – але колективно, всіх партій. І це дуже багато рішень доведеться міняти”, – зазначив депутат і повідомив, що деякі з його колег – посадових осіб облради – побували в трьох заборонених партіях.

Заспокоюючи Райніна, голова Харківської облради зауважила: “У нас життя настільки циклічне, що сьогодні ти можеш бути почесним громадянином Харківської області, за рік – ні, а за два – знову бути почесним. Так воно буває”. Після чого депутати 65 голосами “за” позбавили Райніна та Святаша звань .