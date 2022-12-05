«Это дичь» — больше не Почетный экс-глава ХОГА и АП Райнин на сессии облсовета
На сессии Харьковского облсовета депутат Игорь Райнин, избранный по спискам запрещенной «ОПЗЖ», высказался на тему лишения его звания «Почетный гражданин Харьковской области».
Предложение лишить звания «Почетного» экс-руководителя Харьковской ОГА и Администрации Президента Игоря Райнина в облсовет поступило от трех общественников, в том числе — в данный момент защищающих Украину в составе Сил обороны.
«Обращения, поступившие к председателю Харьковского областного совета по данному вопросу, были от председателя общественного совета при ХОВА Константина Немичева, физического лица Всеволода Кожемяко и руководителя общественной организации Алексея Синицина», — перечислила, внося вопрос на рассмотрение, глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
Вместе с Райниным звания «Почетного» лишали и депутата облсовета Владимира Святаша — отца беглого экс-нардепа Святаша, который скрывается в РФ. Святаш-старший на сессии не появился и защищать свою «Почетность» не стал. А Игорь Райнин взял слово, чтобы заявить о своей проукраинской позиции. В качестве доказательств привел те факты, что он находится под российскими санкциями и подписывал документы о декоммунизации, которыми в Харькове переименован ряд улиц.
«То, что я слышал, какая-то диструктивная антиукраинская позиция, ну, это дичь. Все, кто со мной работал, это прекрасно знают. Кстати, я один из двух депутатов областного совета нынешнего состава, входящих в российские санкции до сих пор – за свою позицию по суверенитету Украины. Во-вторых, именно при моем председательстве Харьковской ОГА, за что мне было присвоено звание, появились названия таких улиц как улица Свободы, проспект Независимости, площадь Защитников Украины, улица Волонтерская, станция метро «Армейская», — заявил Райнин.
Также он отметил, что у него всегда была «принципиальная публичная позиция» — о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины.
«Я с 24 февраля никуда не уезжал, не пропустил ни одной сессии, работал, как работают миллионы украинцев, помогал, эвакуировал, перечислял. Никаких оснований нет. Но важно другое – важные подходы. Да, безусловно, можно сказать, что господин Райнин принадлежал к запрещенной партии. Правда, есть решение Верховного Суда, мы его уважаем, потому что это решение суда. Но там не одна партия, в которой находился Райнин, там десяток партий. И если областной совет хочет ввести коллективную ответственность, что опасно для любого общества, можно это сделать – но коллективно, всех партий. И это очень много решений придется менять», — отметил депутат и сообщил, что некоторые из его коллег — должностных лиц облсовета — побывали в трех запрещенных партиях.
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Успокаивая Райнина, глава Харьковского облсовета заметила: «У нас жизнь настолько циклична, что сегодня ты можешь быть почетным гражданином Харьковской области, через год – нет, а через два – снова быть почетным. Так оно бывает». После чего депутаты 65 голосами «за» лишили Райнина и Святаша званий.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского облсовета депутат Игорь Райнин, избранный по спискам запрещенной «ОПЗЖ», высказался на тему лишения его звания «Почетный гражданин Харьковской области»".