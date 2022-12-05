Live
  • Понедельник 05.12.2022
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

«Это дичь» — больше не Почетный экс-глава ХОГА и АП Райнин на сессии облсовета

Политика 08:07   05.12.2022
Оксана Горун
«Это дичь» — больше не Почетный экс-глава ХОГА и АП Райнин на сессии облсовета Фото: кадр из видео

На сессии Харьковского облсовета депутат Игорь Райнин, избранный по спискам запрещенной «ОПЗЖ», высказался на тему лишения его звания «Почетный гражданин Харьковской области».

Предложение лишить звания «Почетного» экс-руководителя Харьковской ОГА и Администрации Президента Игоря Райнина в облсовет поступило от трех общественников, в том числе — в данный момент защищающих Украину в составе Сил обороны.

«Обращения, поступившие к председателю Харьковского областного совета по данному вопросу, были от председателя общественного совета при ХОВА Константина Немичева, физического лица Всеволода Кожемяко и руководителя общественной организации Алексея Синицина», — перечислила, внося вопрос на рассмотрение, глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Вместе с Райниным звания «Почетного» лишали и депутата облсовета Владимира Святаша — отца беглого экс-нардепа Святаша, который скрывается в РФ. Святаш-старший на сессии не появился и защищать свою «Почетность» не стал. А Игорь Райнин взял слово, чтобы заявить о своей проукраинской позиции. В качестве доказательств привел те факты, что он находится под российскими санкциями и подписывал документы о декоммунизации, которыми в Харькове переименован ряд улиц.

«То, что я слышал, какая-то диструктивная антиукраинская позиция, ну, это дичь. Все, кто со мной работал, это прекрасно знают. Кстати, я один из двух депутатов областного совета нынешнего состава, входящих в российские санкции до сих пор – за свою позицию по суверенитету Украины. Во-вторых, именно при моем председательстве Харьковской ОГА, за что мне было присвоено звание, появились названия таких улиц как улица Свободы, проспект Независимости, площадь Защитников Украины, улица Волонтерская, станция метро «Армейская», — заявил Райнин.

Также он отметил, что у него всегда была «принципиальная публичная позиция» — о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины.

«Я с 24 февраля никуда не уезжал, не пропустил ни одной сессии, работал, как работают миллионы украинцев, помогал, эвакуировал, перечислял. Никаких оснований нет. Но важно другое – важные подходы. Да, безусловно, можно сказать, что господин Райнин принадлежал к запрещенной партии. Правда, есть решение Верховного Суда, мы его уважаем, потому что это решение суда. Но там не одна партия, в которой находился Райнин, там десяток партий. И если областной совет хочет ввести коллективную ответственность, что опасно для любого общества, можно это сделать – но коллективно, всех партий. И это очень много решений придется менять», — отметил депутат и сообщил, что некоторые из его коллег — должностных лиц облсовета — побывали в трех запрещенных партиях.

  • Читайте также: Театр Пушкина и «Почетные»: глава облсовета прокомментировала решения сессии

    • Успокаивая Райнина, глава Харьковского облсовета заметила: «У нас жизнь настолько циклична, что сегодня ты можешь быть почетным гражданином Харьковской области, через год – нет, а через два – снова быть почетным. Так оно бывает». После чего депутаты 65 голосами «за» лишили Райнина и Святаша званий.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    13:07
    Статистика войны на Харьковщине: 1635 погибших, 13 500 зданий разрушены
    22:51
    Ситуация с отоплением на деоккупированной Харьковщине. Информация главы ХОВА
    21:55
    Новые фортификационные сооружения строят на Харковщине — Синегубов
    19:25
    Бюджет Харьковщины-2023: депутаты еще раз соберутся на сессию до конца года
    18:55
    Театр Пушкина и «Почетные»: глава облсовета прокомментировала решения сессии

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Это дичь» — больше не Почетный экс-глава ХОГА и АП Райнин на сессии облсовета»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 08:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского облсовета депутат Игорь Райнин, избранный по спискам запрещенной «ОПЗЖ», высказался на тему лишения его звания «Почетный гражданин Харьковской области»".