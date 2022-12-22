Харьковский облсовет планирует исключить сбежавшего в РФ сына мэра Балаклеи

Павла Столбового — сына мэра Балаклеи Ивана Столбового экс-коллеги-депутаты намерены исключить из постоянной комиссии облсовета по вопросам планирования социально-экономического развития региона.

Соответствующий проект решения, который выносят на рассмотрение ближайшей сессии облсовета, опубликовали на сайте совета. Мандат Столбового отозвали на сессии 3 декабря. Ранее сын мэра Балаклеи вместе с отцом, перешедшим на сторону оккупантов, сбежал в РФ. Вместе со Столбовым из комиссий облсовета планируют вывести его однопартийца по «Блоку Кернеса» — отца беглого экс-нардепа Дмитрия Святаша — Владимира Святаша. Кроме того, комиссию покинет представитель «Блока Светличной» — бывший ректор Харьковского национального университета воздушных сил Александр Туринский, получивший подозрение после катастрофы Ан-26 под Чугуевом.

Этих трех депутатов исключают из комиссий облсовета «учитывая сообщение политической партии «Блок Светличной «Вресте» от 8 июля 2022 года № 020708-1 и политической партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» от 20 октября 2022 года № п/22/ор об отзыве депутатов по народной инициативе и прекращении статуса депутатов местного совета», — сообщила в пояснительной записке к проекту решения глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Упомянутых депутатов планируют вывести из состава следующих комиссий:

— Столбового — из комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития региона, международного сотрудничества, инвестиций и развития территорий;

— Туринского — из комиссии по вопросам социальной политики, сотрудничества с институтами гражданского общества социальной направленности и по делам участников АТО/ООС;

— Святаша — из состава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, материнства и детства.