Мільярди розподілили без депутатів, – Скоробагач пояснив, чому йде з облради

Володимир Скоробагач пояснив, чому подав заяву щодо складання повноважень депутата Харківської обласної ради.

На своїй Facebook-сторінці Скоробагач нагадав, що був депутатом місцевих рад протягом 16 років, а зараз, за ​​його словами, “головні питання, на які мають впливати депутати, не виносяться на їхній розгляд”.

“Тобто, часто рішення приймаються без обговорень, безліч з них проходить повз сесійну залу, питання про бюджет області не було заведено до комісії, а субвенції з державного бюджету (а це мільярди гривень) взагалі були розподілені без депутатів. Тому, впливати на рішення і тим самим відстоювати інтереси виборців, які довірили мені це право, не до кінця можливо”, – написав він.

Також Скоробагач опублікував свою заяву, датовану 9 грудня.

Щоб позбавити Скоробагача повноважень депутата, рішення мають розглянути на сесії обласної ради.

Нагадаємо, Скоробагач став депутатом облради від забороненої наразі «ОП-ЗЖ». Він також був одним із 14 депутатів, які заявили про вихід із фракції після початку повномасштабної війни. Раніше журналісти «Української правди» повідомили, що після вторгнення РФ в Україну низка українських депутатів, чиновників та бізнесменів виїхали з країни та оселилися на Лазурному березі та в Монако. Серед них і Скоробагач із донькою.