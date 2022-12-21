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Мільярди розподілили без депутатів, – Скоробагач пояснив, чому йде з облради

Політика 20:17   21.12.2022
Олена Нагорна
Мільярди розподілили без депутатів, – Скоробагач пояснив, чому йде з облради

Володимир Скоробагач пояснив, чому подав заяву щодо складання повноважень депутата Харківської обласної ради.

На своїй Facebook-сторінці Скоробагач нагадав, що був депутатом місцевих рад протягом 16 років, а зараз, за ​​його словами, “головні питання, на які мають впливати депутати, не виносяться на їхній розгляд”.

“Тобто, часто рішення приймаються без обговорень, безліч з них проходить повз сесійну залу, питання про бюджет області не було заведено до комісії, а субвенції з державного бюджету (а це мільярди гривень) взагалі були розподілені без депутатів. Тому, впливати на рішення і тим самим відстоювати інтереси виборців, які довірили мені це право, не до кінця можливо”, – написав він.

Також Скоробагач опублікував свою заяву, датовану 9 грудня.

Щоб позбавити Скоробагача повноважень депутата, рішення мають розглянути на сесії обласної ради.

Нагадаємо, Скоробагач став депутатом облради від забороненої наразі «ОП-ЗЖ». Він також був одним із 14 депутатів, які заявили про вихід із фракції після початку повномасштабної війни. Раніше журналісти «Української правди» повідомили, що після вторгнення РФ в Україну низка українських депутатів, чиновників та бізнесменів виїхали з країни та оселилися на Лазурному березі та в Монако. Серед них і Скоробагач із донькою.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 20:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Скоробагач пояснив, чому подав заяву щодо складання повноважень депутата Харківської обласної ради.".