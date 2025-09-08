“Перебуваю за межами України законно”: Скоробагач спростовує своє затримання

Колишній заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач спростовує інформацію про своє затримання у Франції.

“Останніми днями деякі інформаційні ресурси поширили неправдиву інформацію про нібито моє затримання за кордоном, – написав Скоробагач у фейсбуці. – Хочу офіційно заявити: жодного затримання чи арешту не було. Я перебуваю за межами України на законних підставах. Якщо правоохоронні органи мають до мене будь-які питання, я готовий до співпраці та завжди на звʼязку”.

Нагадаємо, у січні СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання понад 58 мільйонів гривень компанії «Укренерго». Фігурантом є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який, за даними слідства, переховується за кордоном. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача. Він, за версією слідства, разом зі спільниками – директором та засновником приватної компанії – у 2022 році придбав три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. Ці компанії у червні 2022 року отримали електрику з об’єднаної енергосистеми та продали її споживачам, але так і не заплатили “Укренерго”. Гроші перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, а потім вивели в Болгарію.

У розслідуванні “Української правди” про “Батальйон Монако” повідомлялося, що Скоробогач поїхав на Лазурний берег Франції “у справах благодійного фонду” і залишився там.

ВАКС заочно обрав Скоробагачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. «Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформували у САП.

2 вересня видання «Цензор. НЕТ» з посиланням на власні джерела повідомило, що Скоробагача затримали за запитом НАБУ у Франції й мають екстрадувати в Україну.