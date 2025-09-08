Нахожусь за пределами Украины законно: Скоробагач опровергает свое задержание

Бывший заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач опровергает информацию о своем задержании во Франции.

«В последние дни некоторые информационные ресурсы распространили ложную информацию о якобы моем задержании за границей, — написал Скоробагач в Facebook. — Хочу официально заявить: никакого задержания или ареста не было. Я нахожусь за пределами Украины на законных основаниях. Если правоохранительные органы имеют ко мне какие-либо вопросы, я готов к сотрудничеству и всегда на связи».

Напомним, в январе СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения более 58 миллионов гривен компании «Укрэнерго». Фигурантом является бывший депутат и заместитель главы Харьковского облсовета, который, по данным следствия, скрывается за границей. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию LIGA.net, речь идет о Владимире Скоробагаче. Он, по версии следствия, вместе с сообщниками – директором и основателем частной компании – в 2022 году приобрел три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. Эти компании в июне 2022 года получили электроэнергию из объединенной энергосистемы и продали ее потребителям, но так и не заплатили «Укрэнерго». Деньги перечислили на счета финансовых компаний под видом возврата займов, а затем вывели в Болгарию.

В расследовании «Украинской правды» о «Батальоне Монако» сообщалось, что Скоробогач уехал на Лазурный берег Франции «по делам благотворительного фонда» и остался там.

ВАКС заочно избрал Скоробагачу меру пресечения в виде содержания под стражей. «После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – информировали в САП.

2 сентября издание «Цензор. НЕТ» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Скоробагача задержали по запросу НАБУ во Франции и должны экстрадировать в Украину.