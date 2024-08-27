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Дурова стоило задержать, чтобы провести сепарацию «хороших русских» — Машовец

Мир 12:16   27.08.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
Дурова стоило задержать, чтобы провести сепарацию «хороших русских» — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Дурова стоило задержать хотя бы для того, чтобы провести качественную и предметную сепарацию «хАрошиГ русскиГ»… При этом, я даже не говорю о роли и месте мессенджера «Telegram» в повседневной деятельности оккупационных войск на территории Украины. Тот, из этих самых «хАрошиГ русскиГ», кто неистово взывает об «Асфабадить немедленнА», очевидно — либо кретин, либо прямо работает на пуйла.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дурова стоило задержать хотя бы для того, чтобы провести качественную и предметную сепарацию «хАрошиГ русскиГ»… При этом, я даже не…".