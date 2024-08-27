Дурова стоило задержать, чтобы провести сепарацию «хороших русских» — Машовец
Фото: facebook Константина Машовца
Дурова стоило задержать хотя бы для того, чтобы провести качественную и предметную сепарацию «хАрошиГ русскиГ»… При этом, я даже не говорю о роли и месте мессенджера «Telegram» в повседневной деятельности оккупационных войск на территории Украины. Тот, из этих самых «хАрошиГ русскиГ», кто неистово взывает об «Асфабадить немедленнА», очевидно — либо кретин, либо прямо работает на пуйла.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано; Теги: Telegram, дуров, задержание, Машовець;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:16;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дурова стоило задержать хотя бы для того, чтобы провести качественную и предметную сепарацию «хАрошиГ русскиГ»… При этом, я даже не…".