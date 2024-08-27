Дурова стоило задержать, чтобы провести сепарацию «хороших русских» — Машовец

Дурова стоило задержать хотя бы для того, чтобы провести качественную и предметную сепарацию «хАрошиГ русскиГ»… При этом, я даже не говорю о роли и месте мессенджера «Telegram» в повседневной деятельности оккупационных войск на территории Украины. Тот, из этих самых «хАрошиГ русскиГ», кто неистово взывает об «Асфабадить немедленнА», очевидно — либо кретин, либо прямо работает на пуйла.