Дурова варто було затримати, щоб сепарувати “хороших руських” – Машовець

Дурова варто було затримати хоча б для того, аби провести якісну та предметну сепарацію “хАрошиГ руськиГ”… При цьому, я навіть не кажу про роль та місце месенджера “Телеграм” у повсякденній діяльності окупаційних військ на теренах України. Той, з цих самих “хАрошиГ руськиГ”, хто несамовито волає про “АсФабадить немедленнА”, очевидно – або кретин, або прямо працює на пуйла.