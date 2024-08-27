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Дурова варто було затримати, щоб сепарувати “хороших руських” – Машовець

Політика 12:16   27.08.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Дурова варто було затримати, щоб сепарувати “хороших руських” – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Дурова варто було затримати хоча б для того, аби провести якісну та предметну сепарацію “хАрошиГ руськиГ”… При цьому, я навіть не кажу про роль та місце месенджера “Телеграм” у повсякденній діяльності окупаційних військ на теренах України. Той, з цих самих “хАрошиГ руськиГ”, хто несамовито волає про “АсФабадить немедленнА”, очевидно – або кретин, або прямо працює на пуйла.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дурова варто було затримати хоча б для того, аби провести якісну та предметну сепарацію “хАрошиГ руськиГ”… При цьому, я навіть…".