Дурова варто було затримати, щоб сепарувати “хороших руських” – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Дурова варто було затримати хоча б для того, аби провести якісну та предметну сепарацію “хАрошиГ руськиГ”… При цьому, я навіть не кажу про роль та місце месенджера “Телеграм” у повсякденній діяльності окупаційних військ на теренах України. Той, з цих самих “хАрошиГ руськиГ”, хто несамовито волає про “АсФабадить немедленнА”, очевидно – або кретин, або прямо працює на пуйла.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство; Теги: Telegram, дуров, задержание, Машовець;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 12:16;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дурова варто було затримати хоча б для того, аби провести якісну та предметну сепарацію “хАрошиГ руськиГ”… При цьому, я навіть…".