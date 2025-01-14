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ТЦК: о «бусификации», сроках задержания и могут ли забирать телефон

Общество 13:18   14.01.2025
Виктория Яковенко
ТЦК: о «бусификации», сроках задержания и могут ли забирать телефон Скриншот

Работники ТЦК не имеют права забирать мобильный телефон у мужчин, однако могут задержать граждан до трех суток. В каком случае – рассказала на пресс-конференции заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак.

Первый вопрос касался так называемой «бусификации». Сначала Козак объяснила: для того чтобы комментировать действия сотрудников ТЦК, нужно смотреть полные видео.

«На моей практике: граждане, находящиеся в розыске, им предлагают добровольно проследовать в районный ТЦК и СП для обновления данных или устранения тех препятствий, которые способствовали передаче их в розыск. Если гражданин оказывает злостное неповиновение либо работникам полиции, либо сотрудникам ТЦК, об этом есть норма в КУпАП, позволяющая сотруднику полиции, под протокол, административное задержание такого гражданина. Что имеет определенный срок: до трех часов. Если гражданин оказывает неповиновение с применением физической силы к военнослужащему, срок такого задержания может длиться даже трое суток. Если мы говорим о тех роликах, когда люди насильно помещаются в какие-то транспортные средства, то если разбирать их полной картиной – это было неповиновение, это был административный протокол о задержании», — отметила Козак.

Она также ответила на вопрос, имеют ли полицейские право мобилизовывать граждан без работников ТЦК.

«Мобилизовывать – нет. Но проводить мероприятия оповещения без сотрудников ТЦК имеют право, это их прямая обязанность», – рассказала Козак.

При этом она добавила, что работники ТЦК могут мобилизовывать граждан без полиции. Однако акцентирует внимание: военнослужащие не наделены ни правоохранительной, ни розыскной функциями, ни функцией привлечения к ответственности.

«Без полицейских нам сложно проверить, находится ли правонарушитель в розыске. Мы не можем провести административное задержание, административное доставление. Соответственно, нет никаких правовых границ осуществлять меры административного влияния в случае совершения по отношению к военнослужащему определенного неповиновения», — сказал Козак.

Ответила Козак и на вопрос касательно связи. Она отметила, что работники ТЦК не имеют права забирать мобильные телефоны у граждан. Однако заявила: помещение ТЦК – это режимные объекты, где хранится документация категорированного грифа, а также размещены базы с ограниченным доступом.

«Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК или военнослужащего будет как раз определить место общения для военнообязанного в помещении. Такое помещение в каждом районном ТЦК должно быть. Поэтому средства сотовой связи нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить – да, общение только в отведенных для этого местах», – пояснила Козак.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники ТЦК не имеют права забирать мобильный телефон у мужчин, однако могут задержать граждан до трех суток. ".