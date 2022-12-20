Скоробагач іде з Харківської облради (документ)

Депутат Володимир Скоробагач, який у колишньому скликанні Харківської облради був заступником голови ради, подав заяву про складання повноважень.

Про це стало відомо із проєкту рішення Харківської облради. У доповідній записці до проєкту керівниця апарату ради Оксана Малишева повідомляє, що Скоробагач сам виявив ініціативу.

“Враховуючи особисту заяву депутата Харківської обласної ради Скоробагача Володимира Івановича про складення ним депутатських повноважень, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, пункту 10 частини 1 статі 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” підготовлено для розгляду на сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради “Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради VІІІ скликання Скоробагача В.І.“, – наголосила Малишева.

Нагадаємо, Скоробагач став депутатом облради від забороненої наразі “ОПЗЖ”. Він був одним із 14 депутатів, які заявили про вихід із фракції після початку повномасштабної війни. Раніше журналісти “Української правди” повідомили, що після вторгнення РФ в Україну низка українських депутатів, чиновників та бізнесменів виїхали з країни та оселилися на Лазурному узбережжі та в Монако. Серед них і Скоробагач із дочкою.

Рішення про припинення депутатських повноважень Скоробогача винесуть на найближчу сесію облради, яка, згідно з обіцянками голови ради Тетяни Єгорової-Луценко, має відбутися до кінця року.