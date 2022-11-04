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Удома в депутата Харківської облради Скоробагача провели обшук – ЗМІ

Політика 19:40   04.11.2022
Олена Нагорна
Удома в депутата Харківської облради Скоробагача провели обшук – ЗМІ

У будинку депутата Харківської облради Володимира Скоробагача провели обшук.

Про це повідомляє “Думка” з посиланням на два джерела.

За даними співрозмовників агентства, слідчі дії пройшли цього тижня – правоохоронці виявили в будинку Скоробагача велику суму грошей готівкою (йдеться про кілька мільйонів гривень).

Наразі невідомо, в межах якого саме кримінального провадження було проведено обшук.

Раніше журналісти “Української правди” повідомили, що після вторгнення РФ в Україну низка українських депутатів, чиновників та бізнесменів виїхала з країни та оселилася на Лазурному узбережжі та в Монако. Серед них і Скоробагач із донькою.

Нагадаємо, що у травні в Харківській облраді було ліквідовано фракцію “ОП-ЗЖ”. Скоробагач був одним із 14 депутатів, який заявив про вихід із фракції.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 19:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку депутата Харківської облради Володимира Скоробагача провели обшук.".