Удома в депутата Харківської облради Скоробагача провели обшук – ЗМІ

У будинку депутата Харківської облради Володимира Скоробагача провели обшук.

Про це повідомляє “Думка” з посиланням на два джерела.

За даними співрозмовників агентства, слідчі дії пройшли цього тижня – правоохоронці виявили в будинку Скоробагача велику суму грошей готівкою (йдеться про кілька мільйонів гривень).

Наразі невідомо, в межах якого саме кримінального провадження було проведено обшук.

Раніше журналісти “Української правди” повідомили, що після вторгнення РФ в Україну низка українських депутатів, чиновників та бізнесменів виїхала з країни та оселилася на Лазурному узбережжі та в Монако. Серед них і Скоробагач із донькою.

Нагадаємо, що у травні в Харківській облраді було ліквідовано фракцію “ОП-ЗЖ”. Скоробагач був одним із 14 депутатів, який заявив про вихід із фракції.