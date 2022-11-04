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Дома у депутата Харьковского облсовета Скоробагача провели обыск — СМИ

Общество 19:40   04.11.2022
Елена Нагорная
Дома у депутата Харьковского облсовета Скоробагача провели обыск — СМИ

В доме депутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача провели обыск.

Об этом сообщает «Думка» со ссылкой на два источника.

По данным собеседников агентства, следственные действия прошли на этой неделе — правоохранители обнаружили в доме Скоробагача крупную сумму денег наличными (речь идет о нескольких миллионах гривен).

На данный момент неизвестно, в рамках какого именно уголовного производства был проведен обыск.

Ранее журналисты «Украинской правды» сообщили, что после вторжения РФ в Украину ряд украинских депутатов, чиновников и бизнесменов выехали из страны и поселились на Лазурном побережье и в Монако. Среди них и Скоробагач с дочерью.

Напомним, что в мае в Харьковском облсовете была ликвидирована фракция «ОП-ЗЖ». Скоробагач был одним из 14 депутатов, который заявил о выходе из фракции.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 19:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме депутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача провели обыск.".