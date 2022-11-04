Дома у депутата Харьковского облсовета Скоробагача провели обыск — СМИ

В доме депутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача провели обыск.

Об этом сообщает «Думка» со ссылкой на два источника.

По данным собеседников агентства, следственные действия прошли на этой неделе — правоохранители обнаружили в доме Скоробагача крупную сумму денег наличными (речь идет о нескольких миллионах гривен).

На данный момент неизвестно, в рамках какого именно уголовного производства был проведен обыск.

Ранее журналисты «Украинской правды» сообщили, что после вторжения РФ в Украину ряд украинских депутатов, чиновников и бизнесменов выехали из страны и поселились на Лазурном побережье и в Монако. Среди них и Скоробагач с дочерью.

Напомним, что в мае в Харьковском облсовете была ликвидирована фракция «ОП-ЗЖ». Скоробагач был одним из 14 депутатов, который заявил о выходе из фракции.