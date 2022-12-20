Скоробагач уходит из Харьковского облсовета (документ)

Депутат Владимир Скоробагач, который в прежнем созыве Харьковского облсовета был заместителем главы совета, подал заявление о сложении полномочий.

Об этом стало известно из проекта решения Харьковского облсовета. В докладной записке к проекту решения руководитель аппарата совета Оксана Малышева сообщает, что Скоробагач сам проявил инициативу.

«Учитывая личное заявление депутата Харьковского областного совета Скоробагача Владимира Ивановича о сложении им депутатских полномочий, согласно пункту 2 части 2 статьи 5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», пункта 10 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» подготовлен для рассмотрения на сессии областного совета проект решения областного совета «О досрочном прекращении полномочий депутата областного совета VIII созыва Скоробагача В.И.», — отметила Малышева.

Напомним, Скоробагач стал депутатом облсовета от запрещенной теперь «ОПЗЖ». Он стал одним из 14 депутатов, которые заявили о выходе из фракции после начала полномасштабной войны. Ранее журналисты «Украинской правды» сообщили, что после вторжения РФ в Украину ряд украинских депутатов, чиновников и бизнесменов выехали из страны и поселились на Лазурном побережье и в Монако. Среди них и Скоробагач с дочерью.

Решение о прекращении депутатских полномочий Скоробогача вынесут на ближайшую сессию облсовета, которая, по обещанию главы совета Татьяны Егоровой-Луценко, должна состояться до конца года.