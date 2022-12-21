Миллиарды распределили без депутатов, — Скоробагач объяснил уход из облсовета

Владимир Скоробагач объяснил, почему подал заявление о сложении полномочий депутата Харьковского областного совета.

На своей Facebook-странице Скоробагач напомнил, что был депутатом местных советов в течение 16 лет, а сейчас, по его словам, «главные вопросы, на которые должны влиять депутаты, не выносятся на их рассмотрение».

«То есть, часто решения принимаются без обсуждений, множество из них проходит мимо сессионного зала, вопрос о бюджете области не был заведен в комиссии, а субвенции из государственного бюджета (а это миллиарды гривен) вообще были распределены без депутатов. Поэтому, влиять на решения и тем самым отстаивать интересы избирателей, которые доверили мне это право, не представляется до конца возможным», — написал он.

Также Скоробагач опубликовал свое заявление, датированное 9 декабря.

Чтобы лишить Скоробагача полномочий депутата, решение должны рассмотреть на сессии областного совета.

Напомним, Скоробагач стал депутатом облсовета от запрещенной теперь «ОП-ЗЖ». Он также был одним из 14 депутатов, которые заявили о выходе из фракции после начала полномасштабной войны. Ранее журналисты «Украинской правды» сообщили, что после вторжения РФ в Украину ряд украинских депутатов, чиновников и бизнесменов выехали из страны и поселились на Лазурном берегу и в Монако. Среди них и Скоробагач с дочерью.