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Харьковский облсовет попробует принять бюджет и избавиться от Пушкина

Политика 10:00   24.12.2022
Оксана Горун
Харьковский облсовет попробует принять бюджет и избавиться от Пушкина Фото: facebook Галины Куц

В 10:00 начинается внеочередная сессия Харьковского облсовета. Депутаты собрались через небольшой промежуток после предыдущей сессии, чтобы принять областной бюджет на 2023 год.

Кроме бюджета, в повестке дня сессии облсовета еще более 30 вопросов. Значительная часть — кадровые. Они касаются назначения руководителей коммунальных учреждений (больниц, музеев, школ). Также депутаты должны будут произвести определенные изменения и в составе, а также работе самого облсовета.

Среди вопросов — досрочное прекращение полномочий депутата Владимира Скоробагача, который избрался в облсовет от запрещенной «ОПЗЖ».  На днях он сообщил, что решил уйти из облсовета после того, как бюджетные миллиарды распределили, не спросив мнения депутатов.

Кроме того, должны внести изменения в состав комиссий облсовета, убрав оттуда депутатов, которых ранее «отозвали по народной инициативе». Речь о двух экс-депутатах от «Блока Кернеса» — сбежавшем сыне мэра-коллаборанта из Балаклеи Ивана Столбового Павле и отце сбежавшего в РФ экс-нардепа Дмитрия Святаша Владимире. А также — экс-депутате от «Блока Светличной» Александре Туринском, который был ректором ХНУВС и получил подозрение после катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом.

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    • Также депутатам предстоит очередной раз рассмотреть «вечный вопрос» переименования Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина. Проект решения предполагает лишить театр слова «русский» и имени Пушкина. Отметим, это уже третья попытка переименовать театр. Первый раз для этого не хватило голосов, а представители «Блока Кернеса» цитировали на сессии «Я помню чудное мгновенье». Вторая завершилась тем, что проект решения то появлялся в повестке сессии, то исчезал из нее. В итоге с голосования проект сняли — глава облсовета отметила, что так решили, «чтобы избежать судебных споров». После этого общественность и деятели культуры и искусства Харькова написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на депутатов.

    Прямая трансляция онлайн-сессии Харьковского облсовета не ведется. Поэтому подробная информация о принятых депутатами решениях и развернувшихся дискуссиях ожидается после опубликования видеозаписи заседания.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:00 начинается внеочередная сессия Харьковского облсовета. Депутаты собрались через небольшой промежуток после предыдущей сессии, чтобы принять областной бюджет на 2023 год".