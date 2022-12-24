Live
  • Суббота 24.12.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🔴

В Харьковском облсовете предлагают запретить деятельность церкви РФ в Украине

Политика 11:14   24.12.2022
Оксана Горун
В Харьковском облсовете предлагают запретить деятельность церкви РФ в Украине Фото: vsegda-pomnim.com

Принять соответствующее обращение касательно российской церкви в Украине предложили депутаты фракции «ЕС» в облсовете во время сессии 24 декабря.

«Наша фракция ЕС попыталась внести в повестку дня вопрос об обращении о запрете деятельности русской церкви в Украине. Поскольку аналогичное обращение поддержал единогласно Харьковский районный совет, мы надеялись на результат. Но не так получилось, как думалось. Всего 31 голос за внесение этого обращения в повестку дня. А нужно не менее 46», — сообщила депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц.

Она также отметила, что впереди — голосование за переименование театра Пушкина.

Напомним, Харьковский облсовет 24 декабря на сессии планирует рассмотреть более 30 вопросов.  Прямая трансляция онлайн-сессии Харьковского облсовета не ведется. Поэтому подробная информация о принятых депутатами решениях и развернувшихся дискуссиях ожидается после опубликования видеозаписи заседания.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:41
Генерал Сырский стал Почетным гражданином Харьковской области
11:28
Депутаты Харьковского облсовета приняли бюджет на 2023 год — Синегубов
10:00
Харьковский облсовет попробует принять бюджет и избавиться от Пушкина
09:56
Харьковский облсовет планирует исключить сбежавшего в РФ сына мэра Балаклеи
20:17
Миллиарды распределили без депутатов, — Скоробагач объяснил уход из облсовета

  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковском облсовете предлагают запретить деятельность церкви РФ в Украине»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 11:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принять соответствующее обращение касательно российской церкви в Украине предложили депутаты фракции «ЕС» в облсовете во время сессии 24 декабря".