В Харьковском облсовете предлагают запретить деятельность церкви РФ в Украине
Принять соответствующее обращение касательно российской церкви в Украине предложили депутаты фракции «ЕС» в облсовете во время сессии 24 декабря.
«Наша фракция ЕС попыталась внести в повестку дня вопрос об обращении о запрете деятельности русской церкви в Украине. Поскольку аналогичное обращение поддержал единогласно Харьковский районный совет, мы надеялись на результат. Но не так получилось, как думалось. Всего 31 голос за внесение этого обращения в повестку дня. А нужно не менее 46», — сообщила депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц.
Она также отметила, что впереди — голосование за переименование театра Пушкина.
Напомним, Харьковский облсовет 24 декабря на сессии планирует рассмотреть более 30 вопросов. Прямая трансляция онлайн-сессии Харьковского облсовета не ведется. Поэтому подробная информация о принятых депутатами решениях и развернувшихся дискуссиях ожидается после опубликования видеозаписи заседания.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принять соответствующее обращение касательно российской церкви в Украине предложили депутаты фракции «ЕС» в облсовете во время сессии 24 декабря".