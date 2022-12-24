В Харьковском облсовете предлагают запретить деятельность церкви РФ в Украине

Принять соответствующее обращение касательно российской церкви в Украине предложили депутаты фракции «ЕС» в облсовете во время сессии 24 декабря.

«Наша фракция ЕС попыталась внести в повестку дня вопрос об обращении о запрете деятельности русской церкви в Украине. Поскольку аналогичное обращение поддержал единогласно Харьковский районный совет, мы надеялись на результат. Но не так получилось, как думалось. Всего 31 голос за внесение этого обращения в повестку дня. А нужно не менее 46», — сообщила депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Галина Куц.

Она также отметила, что впереди — голосование за переименование театра Пушкина.

Напомним, Харьковский облсовет 24 декабря на сессии планирует рассмотреть более 30 вопросов. Прямая трансляция онлайн-сессии Харьковского облсовета не ведется. Поэтому подробная информация о принятых депутатами решениях и развернувшихся дискуссиях ожидается после опубликования видеозаписи заседания.