Сьогодні 21 вересня: яке свято та день в історії

21 вересня в Україні – Всенародний день батька та День працівника лісу. Також сьогодні – Міжнародний день миру. У цей день 2022-го російський диктатор Путін оголосив “часткову мобілізацію”. У 1991-му у Вірменії відбувся референдум за незалежність та вихід із СРСР. У 1982-му президент США Рональд Рейган підписав прокламацію про вшанування Української Гельсінської групи. У 1933-му в Німеччині розпочався суд над комуністами, яких звинуватили в підпалі Рейхстагу.

Свята та пам’ятні дати 21 вересня

21 вересня в Україні – Всенародний день батька та День працівника лісу (обидва відзначають у третю неділю вересня). Також сьогодні – День міста Чернігів.

У світі – Міжнародний день миру та День нульових викидів.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями, День європейського співробітництва, Всесвітній день подяки, День незалежності республіки Вірменія, Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера, День ескейпології (це один із напрямків мистецтва ілюзіоністів, коли вони демонструють мистецтво втечі з пасток), День мінігольфа.

21 вересня в історії

21 вересня 1933 року в німецькому Лейпцигу розпочався судовий процес над обвинуваченими в підпалі Рейхстагу. Докладніше.

21 вересня 1982 року президент США Рональд Рейган підписав прокламацію 4973 – про вшанування Української Гельсінської групи. Це був початок президентства Рейгана, який вступив на посаду у 1981-му. Він різко нарощував військовий потенціал США, розміщував ядерну зброю в Європі та лише готувався у 1983-му оголосити СРСР “імперією зла”. Утім, очевидно, що Рейган давно вже не сумнівався щодо сутності цієї імперії. У прокламації, яку затвердив президент США, написано, зокрема, таке: “Тривалі терміни ув’язнення, призначені членам Української Гельсінської моніторингової групи за їхню сміливу діяльність, спрямовану на забезпечення більшої свободи в Україні, є яскравим свідченням нездатності комунізму конкурувати з принципами свободи на ринку ідей. Кричуще переслідування та ув’язнення громадян України за їхні спроби реалізувати основні права людини є міжнародною ганьбою для Радянського Союзу та доказом того, що Радянський Союз не виконав своїх зобов’язань щодо домовленостей, втілених у Гельсінських угодах”.

Рейган запевнив, що в США ніколи не забудуть боротьбу українського народу за свої права та обіцяють зробити все можливе, щоб покращити становище українців, яких переслідувала радянська влада. 9 листопада 1982 року, шосту річницю створення Української Гельсінської групи, президент США проголосив днем ​​вшанування цієї організації. Цього дня у 1976 році про створення УГГ оголосив відомий поет та прозаїк Микола Руденко.

На той час аналогічна правозахисна організація існувала в Москві. Її створили після того, як СРСР підписав Гельсінські угоди. Цей документ містив зобов’язання щодо дотримання прав людини та забезпечення основних свобод. Маючи текст угод, дисиденти вирішили легалізувати правозахисний рух. Коли дисиденти в Україні вирішили створити свою групу, їхні московські колеги були шоковані. Глава Гельсінкської групи Людмила Алексєєва згадувала, що похолола, коли почула про це. Адже “на території всього Радянського Союзу найбільш жорстоко карали в Україні”. І так і сталося – перші арешти розпочалися в УГГ уже в грудні 1976 року. У 1977-му на 12 та 15 років таборів засудили Миколу Руденка та Олексу Тихого. Далі заарештували інших членів групи, але на зміну тим, хто вибував, постійно приходили нові учасники. Тож знищити всю організацію радянській владі так і не вдалося.

Проголошуючи день вшанування УГГ у США, Рейган зазначив: “Цього дня американцям нагадують про цінність нашої власної свободи, і ми знову підтверджуємо нашу заповітну надію на те, що прагнення до свободи зрештою переможе морально безнадійне панування сили, яке позбавляє прав людини стількох людей у ​​сучасному світі”.

21 вересня 1991 року у Вірменії відбувся референдум, на якому 99% громадян проголосували за державну незалежність республіки та її вихід зі складу СРСР.

21 вересня 2022 року після втечі російських окупантів із більшої частини Харківської області російський диктатор Путін оголосив так звану “часткову мобілізацію”. Докладніше.

Церковне свято 21 вересня

21 вересня – віддання свята Воздвиження. Вшановують пам’ять апостола вiд 70 Кодрата. Докладніше.

Народні прикмети 21 вересня

Багато павутини на деревах – до потепління.

Чим більше лушпиння на цибулинах, тим холоднішою буде зима.

Що не можна робити 21 вересня

Не можна залишати без нагляду полум’я – в цей день великий ризик пожежі.

Не можна вдягати старе або незручне взуття.

Не рекомендовано батькам купати дитину.