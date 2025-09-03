Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на вечер 3 сентября на Южно-Слобожанском направлении идет три боестолкновения.
В ГШ уточнили, что на севере Харьковской области украинские защитники отбили две атаки врага в районе Волчанска.
Тем временем на Купянском направлении россияне пытались прорваться три раза возле Купянска и Загрызово.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток было 22 боя. Согласно информации ведомства, на Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районе Волчанска.
Тогда как на Купянщине оккупанты штурмовали позиции СОУ 12 раз около Купянска, Петропавловки, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.
Читайте также: Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 16:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на вечер 3 сентября на Южно-Слобожанском направлении идет три боестолкновения. ".