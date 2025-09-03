Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на вечер 3 сентября на Южно-Слобожанском направлении идет три боестолкновения.

В ГШ уточнили, что на севере Харьковской области украинские защитники отбили две атаки врага в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении россияне пытались прорваться три раза возле Купянска и Загрызово.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток было 22 боя. Согласно информации ведомства, на Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районе Волчанска.

Тогда как на Купянщине оккупанты штурмовали позиции СОУ 12 раз около Купянска, Петропавловки, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.