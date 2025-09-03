Live
Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00

Украина 16:46   03.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на вечер 3 сентября на Южно-Слобожанском направлении идет три боестолкновения. 

В ГШ уточнили, что на севере Харьковской области украинские защитники отбили две атаки врага в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении россияне пытались прорваться три раза возле Купянска и Загрызово.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток было 22 боя. Согласно информации ведомства, на Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районе Волчанска.

Тогда как на Купянщине оккупанты штурмовали позиции СОУ 12 раз около Купянска, Петропавловки, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.

Читайте также: Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
