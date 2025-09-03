Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00

Україна 16:46   03.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00 Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на вечір 3 вересня на Південно-Слобожанському напрямку тривають три бойові зіткнення. 

У ГШ уточнили, що на півночі Харківської області українські захисники відбили дві атаки ворога у Вовчанську.

Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися тричі біля Куп’янська та Загризового.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби було 22 бої. Згідно з інформацією відомства, на Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили десять атак противника в районі Вовчанська.

Тоді як на Куп’янщині окупанти штурмували позиції СОУ 12 разів біля Куп’янська, Петропавлівки та у бік населеного пункту Моначинівка.

Читайте також: Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00
Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00
03.09.2025, 16:46
“Готові до будь-якого сценарію”: мер про долю постраждалої багатоповерхівки
“Готові до будь-якого сценарію”: мер про долю постраждалої багатоповерхівки
03.09.2025, 15:45
Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)
Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)
03.09.2025, 16:30
Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
03.09.2025, 14:58
Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ
Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування
Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування
03.09.2025, 13:42

Новини за темою:

12:15
ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області складна – як минула доба
08:06
22 рази атакували росіяни на Харківщині: ранкові дані Генштабу
22:00
Новини Харкова — головне 28 серпня: масований обстріл, завтра – жалоба
08:17
Де наступав ворог і скільки атак відбили ЗСУ, розповіли в Генштабі
17:01
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 16:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на вечір 3 вересня на Південно-Слобожанському напрямку тривають три бойові зіткнення. ".