Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на вечір 3 вересня на Південно-Слобожанському напрямку тривають три бойові зіткнення.
У ГШ уточнили, що на півночі Харківської області українські захисники відбили дві атаки ворога у Вовчанську.
Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися тричі біля Куп’янська та Загризового.
Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби було 22 бої. Згідно з інформацією відомства, на Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили десять атак противника в районі Вовчанська.
Тоді як на Куп’янщині окупанти штурмували позиції СОУ 12 разів біля Куп’янська, Петропавлівки та у бік населеного пункту Моначинівка.
