22 рази атакували росіяни на Харківщині: ранкові дані Генштабу
Де зафіксували штурми окупантів у Харківській області минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Українські воїни відбивали штурмові дії ворога у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.
«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе», – зазначили у Генштабі.
