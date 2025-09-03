Live
22 рази атакували росіяни на Харківщині: ранкові дані Генштабу

Фронт 08:06   03.09.2025
Вікторія Яковенко
22 рази атакували росіяни на Харківщині: ранкові дані Генштабу Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Де зафіксували штурми окупантів у Харківській області минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Українські воїни відбивали штурмові дії ворога у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: ЗСУ мають успіхи на півночі Харківщини, РФ – на Куп’янщині, повідомив ISW

Автор: Вікторія Яковенко
