Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов

О последствиях обстрелов Харьковщины проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, вражеским ударам подверглись восемь населенных пунктов региона. В результате обстрелов пострадавших нет.

Оккупанты выпустили на Харьковщину три КАБа, три БпЛА типа «Герань-2» и два FPV-дрона.

«Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Цуповка), частный дом (сел. Слатино); в Купянском районе повреждены магазин, аптека, автомобиль (с. Приколотное); в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Шейковка); три частных дома (с. Калиновка)», — отметил Синегубов.

За сутки спасатели тушили три пожара, вызванные вражескими обстрелами в Изюмском районе, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В селе Андреевка горела сухая трава на площади 0,5 га. Еще два пожара произошло в селах Калиновка и Новая Гусаровка, где горела сухая трава на площадях 100 м кв», — уточнили в ГСЧС.