Доба на Харківщині минула без постраждалих – Синєгубов
Про наслідки обстрілів Харківщини поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Окупанти випустили на Харківщину три КАБи, три БпЛА типу «Герань-2» та два FPV-дрони.
«Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка), приватний будинок (сел. Слатине); у Куп’янському районі пошкоджено магазин, аптеку, автомобіль (с. Приколотне); у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка); три приватні будинки (с. Калинівка)», – зазначив Синєгубов.
За добу рятувальники гасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському районі, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«У селі Андріївка горіла суха трава на площі 0,5 га. Ще дві пожежі сталися у селах Калинівка та Нова Гусарівка, де горіла суха трава на площах 100 м кв», – уточнили в ДСНС.
3 Вересня 2025 в 08:33
