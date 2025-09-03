Live
131 человек погиб в Купянске из-за обстрелов с начала года – Беседин

Общество 10:11   03.09.2025
Виктория Яковенко
131 человек погиб в Купянске из-за обстрелов с начала года – Беседин Скриншот

Концентрация врага и количество ударов по Купянску увеличиваются, сообщил в эфире «Новости LIVE» начальник ГВА Андрей Беседин. В основном россияне используют для поражения FPV-дроны.

«Которые ежедневно контролируют центральную часть города, подъезды к городу. Уничтожают всю технику или любую движущуюся цель, которую видят. И это, в основном, гражданские люди. Хочу отметить, что с начала года армия россиян пытается снова захватить Купянск, левобережье, но ничего не выходит», — отмечает Беседин.

Поэтому, единственная тактика оккупантов – уничтожение, подчеркивает он. В городе отсутствует критическая инфраструктура.

Беседин также привел печальную статистику: с начала года в городе 302 человека получили ранения, 131 человек погиб.

«Вчера был применен КАБ-1500. Никто не пострадал, потому что в той локации местных жителей не было, но разрушительная сила достаточно огромная, и мы видим, что город разрушен или поврежден полностью», — подчеркнул Беседин.

Он также рассказал, что в Купянске функционируют три образовательных учреждения. Обучаются 1200 учеников, из них 64 – первоклассники.

Читайте также: Над ВС РФ севернее Купянска нависла угроза дальнейших контратак ВСУ — Машовец

Автор: Виктория Яковенко
