Над ВС РФ севернее Купянска нависла угроза дальнейших контратак ВСУ — Машовец

Контратаки Сил обороны в районе Купянска имеют перспективы продолжиться, в частности с рубежа Малая Шапковка-Тищенковка, рассказал в эфире YouTube-канала «NEMYRIALIVE» военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

По его словам, на Купянском направлении командования 6-й общевойсковой армии (группировка войск “Север”) и 1-й танковой армии (группировка войск “Запад”) противника пытаются реализовать на своих смежных флангах определенный замысел: блокировать Купянск и вытеснить украинские войска с плацдарма восточнее города.

“Основные усилия российского военного командования концентрируются на 6-й армии, для чего она была усилена частью сил из состава 1-й танковой армии. Они перебросили 27-ю бригаду в район Лимана Первого. И сейчас активно пытаются обойти Купянск как с севера, так и с северо-запада”, — пояснил Машовец.

Видео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»

Он напомнил, что в течение последней недели Силы обороны контратаковали на участках, куда сумели проникнуть малые штурмовые группы противника, в частности в районе дороги на Великую Шапковку и вблизи Соболевки. Кроме того, российские штурмовики добрались до северной окраины Купянска и заняли несколько кварталов в районе улиц Мичурина и Мечникова.

“В результате контратакующих действий ВСУ этот район вклинения, инфильтрации был существенно сокращён. Они удерживают Радьковку и район южнее ее, в сторону Купянска. Кондрашовку полностью так и не контролируют. Там присутствуют отдельные штурмовые группы противника. Но пока закрепиться в Кондрашовке они не могут. Всем действиям противника вдоль реки Оскол с рубежа Малая Шапковка-Тищенковка угрожают контратаки ВСУ. Они могут во фланг просто действовать противнику, мешая ему продвигаться”, — продолжил аналитик.

Машовец также подчеркнул, что СОУ отбросили военных РФ за дорогу Р-79, ведущую на Двуречную и затем на Великий Бурлук. То есть, западнее этой трассы подразделений противника практически не осталось.



Что касается других участков фронта на Харьковщине, то, констатирует обозреватель, у российских военных нет успехов ни в районе Волчанска, ни в районе приграничного Мелового, ни на оси Кругляковка-Колесниковка.



“На Южно-Слобожанском направлении ситуация без особых изменений. Противник время от времени в пределах города Волчанск и восточнее пытается нащупать слабое место в системе обороны ВСУ. Эти фрагментарные атаки, штурмовые действия малыми пехотными группами пока не приносят результата. То же касается вклинения в районе села Меловое на Великобурлукском направлении… Что касается полосы 1-й танковой армии, то она периодически предпринимает атаки по направлению Кругляковка-Колесниковка с целью расширить прорыв к Осколу южнее города, но пока безрезультатно”, — рассказал аналитик.