Над ЗС РФ північніше Куп’янська нависла загроза нових контратак ЗСУ – Машовець

Контратаки Сил оборони в районі Куп’янська мають перспективи продовжитися, зокрема з рубежу Мала Шапківка-Тищенківка, розповів в етері YouTube-каналу “NEMYRIALIVE” військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.

За його словами, на Куп’янському напрямку командування 6-ї загальновійськової армії (угруповання військ “Північ”) та 1-ї танкової армії (угруповання військ “Захід”) супротивника намагаються реалізувати на своїх суміжних флангах певний задум: ​​блокувати Куп’янськ і витіснити українські війська з плацдарму на сході від міста.

“Основні зусилля російського військового командування концентруються на 6-й армії, для чого вона була посилена частиною сил зі складу 1-ї танкової армії. Вони перекинули 27-му бригаду в район Лимана Першого. І зараз активно намагаються обійти Куп’янськ як з півночі, так і з північного заходу”, – пояснив Машовець.

Відео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»

Він нагадав, що протягом останнього тижня Сили оборони контратакували на ділянках, куди зуміли проникнути малі штурмові групи супротивника, зокрема в районі дороги на Велику Шапківку та поблизу Соболівки. Крім того, російські штурмовики дісталися північної околиці Куп’янська і зайняли кілька кварталів у районі вулиць Мічуріна та Мечникова.

“У результаті контратакувальних дій ЗСУ цей район вклинення, інфільтрації був істотно скорочений. Вони утримують Радьківку і район на південь від неї, у бік Куп’янська. Кіндрашівку повністю так і не контролюють. Там присутні окремі штурмові групи противника, але поки що закріпитися в Кіндрашівці вони не можуть. Усім діям противника вздовж річки Оскіл з рубежу Мала Шапківка-Тищенківка загрожують контратаки ЗСУ. Вони можуть просто діяти противнику у фланг, заважаючи йому просуватися”, — продовжив аналітик.

Машовець також наголосив, що СОУ відкинули військових РФ за дорогу Р-79, яка веде на Дворічну і потім на Великий Бурлук. Тобто, на захід від цієї траси підрозділів супротивника практично не залишилося.

Щодо інших ділянок фронту на Харківщині, то, констатує оглядач, російські військові не мають успіхів ні в районі Вовчанська, ні в районі прикордонного Мілового, ні на осі Кругляківка-Колісниківка.

«На Південно-Слобожанському напрямку ситуація без особливих змін. Противник час від часу в межах міста Вовчанськ і на схід від нього намагається знайти слабке місце в системі оборони ЗСУ. Ці фрагментарні атаки, штурмові дії малими піхотними групами поки що не дають результату. Те саме стосується вклинення в районі села Мілове на Великобурлуцькому напрямку… Що стосується смуги 1-ї танкової армії, то вона періодично здійснює атаки в напрямку Кругляківка-Колісниківка з метою розширити прорив до Осколу на південь від міста, але поки що безрезультатно», — розповів аналітик.