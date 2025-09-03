131 людина загинула в Куп’янську через обстріли з початку року – Беседін

Концентрація ворога і кількість ударів по Куп’янську збільшуються, повідомив в етері «Новини LIVE» начальник МВА Андрій Беседін. Здебільшого росіяни використовують для ураження FPV-дрони.

«Які щодня контролюють центральну частину міста, під’їзди до міста. Нищать всю техніку або будь-яку рухому ціль, яку бачать. І це, здебільшого, цивільні люди. Хочу зазначити, що з початку року армія росіян намагається захопити знову Куп’янськ, лівобережжя, але нічого не виходить», – зазначає Беседін.

Тож, єдина тактика окупантів – знищення, підкреслює він. Наразі у місті відсутня критична інфраструктура.

Беседін також навів сумну статистику: з початку року у місті 302 людини отримали поранення, 131 людина загинула.

«Вчора було застосовувано КАБ-1500. Ніхто не постраждав, тому що в тій локації місцевих мешканців не було, але руйнівна сила досить шалена, і ми бачимо, що, місто зруйноване, або пошкоджене повністю», – підкреслив Беседін.

Він також розповів, що у Куп’янську функціонують три освітні заклади. Навчаються 1200 учнів, з них 64 – першокласники.