131 людина загинула в Куп’янську через обстріли з початку року – Беседін
Концентрація ворога і кількість ударів по Куп’янську збільшуються, повідомив в етері «Новини LIVE» начальник МВА Андрій Беседін. Здебільшого росіяни використовують для ураження FPV-дрони.
«Які щодня контролюють центральну частину міста, під’їзди до міста. Нищать всю техніку або будь-яку рухому ціль, яку бачать. І це, здебільшого, цивільні люди. Хочу зазначити, що з початку року армія росіян намагається захопити знову Куп’янськ, лівобережжя, але нічого не виходить», – зазначає Беседін.
Тож, єдина тактика окупантів – знищення, підкреслює він. Наразі у місті відсутня критична інфраструктура.
Беседін також навів сумну статистику: з початку року у місті 302 людини отримали поранення, 131 людина загинула.
«Вчора було застосовувано КАБ-1500. Ніхто не постраждав, тому що в тій локації місцевих мешканців не було, але руйнівна сила досить шалена, і ми бачимо, що, місто зруйноване, або пошкоджене повністю», – підкреслив Беседін.
Він також розповів, що у Куп’янську функціонують три освітні заклади. Навчаються 1200 учнів, з них 64 – першокласники.
Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 10:11
