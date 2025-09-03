Live
Новини Харкова — головне за 3 вересня: як минула ніч, затримали Скоробагача

Події 07:28   03.09.2025
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 3 вересня: як минула ніч, затримали Скоробагача

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:28

У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ

Колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, якого підозрюють у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн, затримали за запитом НАБУ у Франції. Про це повідомляє видання «Цензор. НЕТ» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ексчиновника мають екстрадувати в Україну.

Нагадаємо, у січні СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який наразі, за даними слідства, переховується за кордоном. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача.

Пізніше ВАКС заочно обрав Володимиру Скоробагачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. «Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформували у САП.

06:22

Вночі росіяни випустили в бік України дрони та крилаті ракети

Залітати ворожі БпЛА на територію країни почали ще ввечері 2 вересня. Зокрема на Харківщині їх фіксували о 19:31, вони тримали курс на Шевченкове, інформували у Повітряних силах ЗСУ.

Близько до ночі моніторингові канали повідомляли про виліт ворожої авіації Ту-95.

О 04:15 східні регіоні попереджали про ракетну небезпеку.

З близько 04:37 ПС ЗСУ повідомляли про пуски ракет на територію України. Більшість тримали курс на захід України.

Зокрема, моніторингові канали інформували про вибухи у Хмельницькому. Наразі офіційних даних про наслідки нічної комбінованої атаки ще немає.

Читайте також: Сьогодні 3 вересня: який день в історії

Автор: Вікторія Яковенко
