Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлюється)

Події 19:41   03.09.2025
Олена Нагорна
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлюється)

О 19:29 у Харкові чули вибух.

Як повідомив мер Ігор Терехов, БпЛА «Молния» вдарив по Немишлянському району Харкова. Наслідки цієї атаки уточнюють.

Про БпЛА «Молния», що рухався у напрямку Липців, моніторингові канали попереджали о 19:15. Безпілотник залітав у місто через Північну Салтівку. Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 19:25. Повітряні сили ЗСУ поінформували про БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків о 19:26.

Читайте також: «Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлюється)
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлюється)
03.09.2025, 19:41
Сухо і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 4 вересня
Сухо і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 4 вересня
03.09.2025, 18:58
«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)
«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)
03.09.2025, 19:19
На ремонт укриття в Харкові виділили 3 млн грн, половину вкрали
На ремонт укриття в Харкові виділили 3 млн грн, половину вкрали
03.09.2025, 18:16
Ледь поміщається на руках: як виросла народжена під Харковом біла тигриця 📹
Ледь поміщається на руках: як виросла народжена під Харковом біла тигриця 📹
03.09.2025, 17:45
У Харкові чоловік розпилив балончик у працівника ТЦК і вдарив його по голові
У Харкові чоловік розпилив балончик у працівника ТЦК і вдарив його по голові
03.09.2025, 17:16

Новини за темою:

21:50
Харків хоче купити 85 уживаних автобусів з ЄС: Терехов пояснив, навіщо
16:12
Удар по багатоповерхівці у серпні: Терехов сумнівається у її відновленні
13:43
«За кожним з обстрілів – страшні трагедії»: у серпні загинули семеро харків’ян
21:52
Десятиріччя заснування IT-кластера відзначили в Харкові
15:15
1 вересня в Харкові: відкрили три нові підземні школи – Терехов (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 19:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 19:29 у Харкові чули вибух.".