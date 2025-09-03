Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлюється)
О 19:29 у Харкові чули вибух.
Як повідомив мер Ігор Терехов, БпЛА «Молния» вдарив по Немишлянському району Харкова. Наслідки цієї атаки уточнюють.
Про БпЛА «Молния», що рухався у напрямку Липців, моніторингові канали попереджали о 19:15. Безпілотник залітав у місто через Північну Салтівку. Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 19:25. Повітряні сили ЗСУ поінформували про БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків о 19:26.
