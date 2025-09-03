Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновляется)
Иллюстративное фото. Источник: reibert.info
В 19:29 в Харькове слышали взрыв.
Как сообщил мэр Игорь Терехов, БпЛА «Молния» ударил по Немышлянскому району Харькова. Последствия этой атаки уточняют.
О БпЛА «Молния», двигавшемся в направлении Липцев, мониторинговые каналы предупреждали в 19:15. Беспилотник залетал в город через Северную Салтовку. Воздушную тревогу объявили в Харькове в 19:25. Воздушные силы ВСУ проинформировали о БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков в 19:26.
