Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновляется)

В 19:29 в Харькове слышали взрыв.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, БпЛА «Молния» ударил по Немышлянскому району Харькова. Последствия этой атаки уточняют.

О БпЛА «Молния», двигавшемся в направлении Липцев, мониторинговые каналы предупреждали в 19:15. Беспилотник залетал в город через Северную Салтовку. Воздушную тревогу объявили в Харькове в 19:25. Воздушные силы ВСУ проинформировали о БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков в 19:26.