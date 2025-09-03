Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
“Прильоти” ворожих дронів зафіксували в Ізюмському районі, пишуть у Харківській філії “Газмережі”.
Внаслідок ворожої атаки “Шахедами” були пошкоджені газопроводи, також стався витік газу.
“Працівники Харківської філії «Газмережі» Групи Нафтогаз локалізували аварії на газопроводах та ліквідували витоки газу, що виникли після ударів російських дронів по будинках мешканців Оскільської громади”, – йдеться в повідомленні.
Газовикам вдалося ліквідувати пошкодження комунікацій та відновити подачу блакитного палива до будинків абонентів. Лише один будинок залишився без газу – він повністю зруйнований внаслідок російської атаки.
“Також аварійна ситуація через обстріли рф локалізована у будинках Донецької громади. Роботи проведені без відключення газопостачання людям”, – додали в “Газмережах”.
