Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов
«Прилеты» вражеских дронов зафиксировали в Изюмском районе, пишут в Харьковском филиале «Газсети».
В результате вражеской атаки «Шахедами» были повреждены газопроводы, также произошла утечка газа.
«Работники Харьковского филиала «Газсети» Группы Нафтогаз локализовали аварии на газопроводах и ликвидировали утечки газа, возникшие после ударов российских дронов по домам жителей Оскольской громады», – говорится в сообщении.
Газовщикам удалось ликвидировать повреждения коммуникаций и восстановить подачу голубого топлива в дома абонентов. Лишь один дом остался без газа – он полностью разрушен в результате российской атаки.
«Также аварийная ситуация из-за обстрелов России локализована в домах Донецкой громады. Работы проведены без отключения газоснабжения людям», – добавили в «Газсетях».
Читайте также: Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 14:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилеты» вражеских дронов зафиксировали в Изюмском районе, пишут в Харьковском филиале «Газсети».".