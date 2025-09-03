Live
Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов

Общество 14:58   03.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов Фото: Харьковский филиал “Газсети»

«Прилеты» вражеских дронов зафиксировали в Изюмском районе, пишут в Харьковском филиале «Газсети».

В результате вражеской атаки «Шахедами» были повреждены газопроводы, также произошла утечка газа.

«Работники Харьковского филиала «Газсети» Группы Нафтогаз локализовали аварии на газопроводах и ликвидировали утечки газа, возникшие после ударов российских дронов по домам жителей Оскольской громады», – говорится в сообщении.

Газовщикам удалось ликвидировать повреждения коммуникаций и восстановить подачу голубого топлива в дома абонентов. Лишь один дом остался без газа – он полностью разрушен в результате российской атаки.

«Также аварийная ситуация из-за обстрелов России локализована в домах Донецкой громады. Работы проведены без отключения газоснабжения людям», – добавили в «Газсетях».

Читайте также: Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
