Сегодня 3 сентября: какой день в истории

3 сентября 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве, убив 58 человек. В 1943-м во Второй мировой войне капитулировала Италия. В 1914-м Украинские сечевые стрельцы приняли присягу на верность Австро-Венгерской империи. В 1791-м во Франции утвердили первую конституцию. В 1783-м Великобритания и ее бывшие колонии подписали Парижский договор, согласно которому британцы признали независимость США. В 1189-м короновали короля Англии Ричарда I (Львиное Сердце).

Праздники и памятные даты 3 сентября

3 сентября в мире – Всемирный день поиска талантов (отмечают в первую среду сентября).

Также сегодня: День открытия уникальности ДНК, День небоскреба, День рождения бюстгальтера.

3 сентября в истории

3 сентября 1189 года короновали короля Англии Ричарда I, который более известен по своему прозвищу – «Львиное Сердце». Подробнее.

3 сентября 1783 года завершилась Война за независимость США, продолжавшаяся с 1775-го. Подробнее.

3 сентября 1791 года утвердили первую конституцию Франции – на тот момент еще не республики, а королевства. Подробнее.

3 сентября 1914 года добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов, который создали в августе во Львове, принял присягу на верность Австро-Венгерской империи.

3 сентября 1943 года Италия капитулировала во Второй мировой войне. Перед этим в стране произошел мятеж против «дуче» Бенито Муссолини — его отстранили от власти. Подробнее.

3 сентября 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по воинской части А3990 в Полтаве. На ее территории находятся 179-й учебный центр войск связи и Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

«Сегодня Полтава переживает ужасный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами», — сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в тот день.

Офис Генерального прокурора Украины информировал: ВС РФ били двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». Они попали в военное учебное заведение, задев и больницу рядом. В течение двух суток на месте разбирали завалы. Когда разбор был завершен, 5 сентября 2024 года начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что погибли 55 человек, травмированы – 328.

«В медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 – в реанимации. Еще 110 лечатся амбулаторно», – писал Пронин.

Но этим количество жертв не ограничилось. Уже 8 сентября начальник ОВА проинформировал: еще трое тяжелораненых в результате ракетного удара скончались в больницах. Число погибших возросло до 58.

Церковный праздник 3 сентября

3 сентября чтят память священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и с ним мучеников Феофила, диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны, девы, и Евфимия. Подробнее.

Народные приметы

Если 3 сентября после обеда идет дождь, то погода испортится надолго.

Гром в этот день – к теплой осени.

Если погода хорошая, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 3 сентября

Нельзя оставлять в доме беспорядок.

День не подходит для признания в любви и предложения руки и сердца.

Нельзя отказывать просящим о помощи.