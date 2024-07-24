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Троє постраждалих – росіяни вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині

Події 13:27   24.07.2024
Оксана Якушко
Троє постраждалих – росіяни вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині

Росіяни завдали ракетного удару по місту Лозова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За щойно отриманою інформацією у місті Лозова ворог атакував інфраструктурний об’єкт. Внаслідок ракетного удару постраждали 3 людини, ще щодо 4 — тривають пошукові роботи», — розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 13:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетного удару по місту Лозова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".