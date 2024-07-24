Троє постраждалих – росіяни вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині
Росіяни завдали ракетного удару по місту Лозова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За щойно отриманою інформацією у місті Лозова ворог атакував інфраструктурний об’єкт. Внаслідок ракетного удару постраждали 3 людини, ще щодо 4 — тривають пошукові роботи», — розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Лозовая, Олег Синегубов, ракета, ракетний удар, росіяни, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 13:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетного удару по місту Лозова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".