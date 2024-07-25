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Троє загиблих і 19 постраждалих від обстрілів Харківщини за добу – Синєгубов

Події 08:59   25.07.2024
Оксана Горун
Троє загиблих і 19 постраждалих від обстрілів Харківщини за добу – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 25 липня повідомив про трагічні наслідки масованих ударів по Харківській області протягом минулої доби.

Троє людей загинули від удару ракетою “Іскандер” по Лозовій. Ще шість людей там постраждали. Під обстрілом був об’єкт інфраструктури.

12 людей постраждали від ударів по Харкову.

“12:24 — 14:24, м. Харків, Холодногірський район. Внаслідок ракетних ударів “Іскандер” горіла трава, пошкоджено будівля підприємства. Постраждали дев’ять людей. 16:55, м. Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горів будинок. Знищено три автомобілі. Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, три господарчі споруди, два автомобілі та чотири гаражі. Постраждали три людини”, – повідомив Синєгубов.

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У Малоданилівській громаді після удару КАБ увечері 25 липня горіла трава на відкритій території.

Рано-вранці 25 липня армія РФ тероризувала Куп’янський район

25 липня, 05:12, Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ горіли два приватних будинки, зруйновано п’ять будинків, чотири автомобілі. Постраждав чоловік. 04:30, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горів приватний будинок. 04:23 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені п’ять приватних будинків та гараж”, – перелічив наслідки “прильотів” начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 25 липня повідомив про трагічні наслідки масованих ударів по Харківській області протягом минулої доби".