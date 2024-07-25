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Утром ВС РФ ударили по Харьковщине полуторатонной бомбой, есть разрушения

Происшествия 08:42   25.07.2024
Оксана Горун
Утром ВС РФ ударили по Харьковщине полуторатонной бомбой, есть разрушения Скриншот

Под удар утром 25 июля попал поселок Купянск-Узловой на Харьковщине. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Утром враг нанес очередной террористический удар по населенному пункту Купянск-Узловой. Это управляемая авиационная полуторатонная бомба, которая упала фактически в центральной части поселка. Разрушены полностью семь частных домов, повреждена подстанция трансформаторная. Сейчас все службы задействованы – устраняют последствия этого обстрела. Слава Богу, никто не пострадал из гражданских», — сказал Беседин.

Он подчеркнул, что по Купянскому району оккупанты применяют все имеющееся у них вооружение. В том числе — участились атаки fpv-дронами по центральным частям населенных пунктов.

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«Особенно это касается города Купянска», — отметил начальник ГВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под удар утром 25 июля попал поселок Купянск-Узловой на Харьковщине. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин".