Утром ВС РФ ударили по Харьковщине полуторатонной бомбой, есть разрушения

Под удар утром 25 июля попал поселок Купянск-Узловой на Харьковщине. Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Утром враг нанес очередной террористический удар по населенному пункту Купянск-Узловой. Это управляемая авиационная полуторатонная бомба, которая упала фактически в центральной части поселка. Разрушены полностью семь частных домов, повреждена подстанция трансформаторная. Сейчас все службы задействованы – устраняют последствия этого обстрела. Слава Богу, никто не пострадал из гражданских», — сказал Беседин.

Он подчеркнул, что по Купянскому району оккупанты применяют все имеющееся у них вооружение. В том числе — участились атаки fpv-дронами по центральным частям населенных пунктов.

«Особенно это касается города Купянска», — отметил начальник ГВА.