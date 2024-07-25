Вранці ЗС РФ вдарили по Харківщині півторатонною бомбою, є руйнування

Під удар вранці 25 липня потрапило селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Про це повідомив у етері нацмарафону начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

“Зранку ворог завдав чергового терористичного удару по населеному пункту Куп’янськ-Вузловий. Це керована авіаційна бомба півторатонна, яка впала фактично в центральній частині селища Зруйновані повністю сім приватних будинків, пошкоджена підстанція трансформаторна. Зараз всі служби залучені – усувають наслідки цього обстрілу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав із цивільних”, – сказав Беседін.

Він підкреслив, що по Куп’янському району окупанти застосовують все озброєння, що в них є. У тому числі – почастішали атаки fpv-дронами по центральних частинах населених пунктів.

“Особливо це стосується міста Куп’янська”, – зазначив начальник МВА.