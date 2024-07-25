Вранці ЗС РФ вдарили по Харківщині півторатонною бомбою, є руйнування
Під удар вранці 25 липня потрапило селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Про це повідомив у етері нацмарафону начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
“Зранку ворог завдав чергового терористичного удару по населеному пункту Куп’янськ-Вузловий. Це керована авіаційна бомба півторатонна, яка впала фактично в центральній частині селища Зруйновані повністю сім приватних будинків, пошкоджена підстанція трансформаторна. Зараз всі служби залучені – усувають наслідки цього обстрілу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав із цивільних”, – сказав Беседін.
Він підкреслив, що по Куп’янському району окупанти застосовують все озброєння, що в них є. У тому числі – почастішали атаки fpv-дронами по центральних частинах населених пунктів.
Читайте також: “Пряме влучання у Q8, шукаю котів”: Сапронов показав свій дім після “прильоту”
“Особливо це стосується міста Куп’янська”, – зазначив начальник МВА.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Беседин, Купянск-Узловой, новини Харкова, прилет, руйнування, ФАБ-1500;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вранці ЗС РФ вдарили по Харківщині півторатонною бомбою, є руйнування»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під удар вранці 25 липня потрапило селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Про це повідомив у етері нацмарафону начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін".