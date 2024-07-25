Терехов повідомив про стан постраждалих у Харкові від учорашніх обстрілів

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив: загалом за день у місті постраждали 12 людей. Він навів подробиці про всі “прильоти”.

“Дійсно, був дуже важкий день учора. Почалося все з п’ятої ранку, коли росіяни обстріляли місто Харків. Були влучання в приватний будинок, офісні будівлі дуже постраждали. До речі, там розташовувався гуманітарний центр розмінування швейцарської фірми. І постраждали офісне приміщення, автівки цього фонду розмінування. Удень росіяни ударили по промисловому підприємству міста Харкова. Був повторний удар касетним “Іскандером”. І дуже багато постраждало людей, які були поряд з цим виробничим підприємством. І наприкінці дня вже було влучання в приватний сектор, де теж постраждали люди. Загалом постраждало 12 людей. Вони знаходяться в лікарні, середньої важкості травми“, – поінформував Терехов.

На цей час повітряна тривога у Харкові триває – вона актуальна вже понад добу та 15 годин. Мер міста закликав харків’ян бути обережними. При цьому він визнав: багато хто вже звик до тривог та ігнорує їх, у тому числі – кафе, магазини та інші суб’єкти підприємницької діяльності, які продовжують працювати під час загроз.