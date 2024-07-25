Live
  • Чт 25.07.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.7

Терехов повідомив про стан постраждалих у Харкові від учорашніх обстрілів

Події 10:03   25.07.2024
Оксана Горун
Терехов повідомив про стан постраждалих у Харкові від учорашніх обстрілів

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив: загалом за день у місті постраждали 12 людей. Він навів подробиці про всі “прильоти”.

Дійсно, був дуже важкий день учора. Почалося все з п’ятої ранку, коли росіяни обстріляли місто Харків. Були влучання в приватний будинок, офісні будівлі дуже постраждали. До речі, там розташовувався гуманітарний центр розмінування швейцарської фірми. І постраждали офісне приміщення, автівки цього фонду розмінування. Удень росіяни ударили по промисловому підприємству міста Харкова. Був повторний удар касетним “Іскандером”. І дуже багато постраждало людей, які були поряд з цим виробничим підприємством. І наприкінці дня вже було влучання в приватний сектор, де теж постраждали люди. Загалом постраждало 12 людей. Вони знаходяться в лікарні, середньої важкості травми“, – поінформував Терехов.

Читайте також: Троє загиблих та 19 постраждалих від обстрілів Харківщини за добу — Синєгубов

На цей час повітряна тривога у Харкові триває – вона актуальна вже понад добу та 15 годин. Мер міста закликав харків’ян бути обережними. При цьому він визнав: багато хто вже звик до тривог та ігнорує їх, у тому числі – кафе, магазини та інші суб’єкти підприємницької діяльності, які продовжують працювати під час загроз.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов повідомив про стан постраждалих у Харкові від учорашніх обстрілів
Терехов повідомив про стан постраждалих у Харкові від учорашніх обстрілів
25.07.2024, 10:03
У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов
У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов
24.07.2024, 12:17
На півночі від Харкова йдуть два бої, з початку доби прилетіло 17 КАБів – ЗСУ
На півночі від Харкова йдуть два бої, з початку доби прилетіло 17 КАБів – ЗСУ
25.07.2024, 09:38
Троє загиблих і 19 постраждалих від обстрілів Харківщини за добу – Синєгубов
Троє загиблих і 19 постраждалих від обстрілів Харківщини за добу – Синєгубов
25.07.2024, 08:59
Вранці ЗС РФ вдарили по Харківщині півторатонною бомбою, є руйнування
Вранці ЗС РФ вдарили по Харківщині півторатонною бомбою, є руйнування
25.07.2024, 08:42
Росіяни просуватимуться далі на Харківщині – Коваленко
Росіяни просуватимуться далі на Харківщині – Коваленко
25.07.2024, 08:28

Новини за темою:

09:38
На півночі від Харкова йдуть два бої, з початку доби прилетіло 17 КАБів – ЗСУ
09:07
Головні новини Харкова 25 липня: вибухи вночі, троє загиблих за добу
08:59
Троє загиблих і 19 постраждалих від обстрілів Харківщини за добу – Синєгубов
08:42
Вранці ЗС РФ вдарили по Харківщині півторатонною бомбою, є руйнування
08:05
Ворог штурмував Сотницький Козачок на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Терехов повідомив про стан постраждалих у Харкові від учорашніх обстрілів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив: загалом за день у місті постраждали 12 людей. Він навів подробиці про всі “прильоти”".