Терехов повідомив про стан постраждалих у Харкові від учорашніх обстрілів
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив: загалом за день у місті постраждали 12 людей. Він навів подробиці про всі “прильоти”.
“Дійсно, був дуже важкий день учора. Почалося все з п’ятої ранку, коли росіяни обстріляли місто Харків. Були влучання в приватний будинок, офісні будівлі дуже постраждали. До речі, там розташовувався гуманітарний центр розмінування швейцарської фірми. І постраждали офісне приміщення, автівки цього фонду розмінування. Удень росіяни ударили по промисловому підприємству міста Харкова. Був повторний удар касетним “Іскандером”. І дуже багато постраждало людей, які були поряд з цим виробничим підприємством. І наприкінці дня вже було влучання в приватний сектор, де теж постраждали люди. Загалом постраждало 12 людей. Вони знаходяться в лікарні, середньої важкості травми“, – поінформував Терехов.
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На цей час повітряна тривога у Харкові триває – вона актуальна вже понад добу та 15 годин. Мер міста закликав харків’ян бути обережними. При цьому він визнав: багато хто вже звик до тривог та ігнорує їх, у тому числі – кафе, магазини та інші суб’єкти підприємницької діяльності, які продовжують працювати під час загроз.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив: загалом за день у місті постраждали 12 людей. Він навів подробиці про всі “прильоти”".