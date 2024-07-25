Працюватиме й без світла – мер Харкова про нову систему тривог у місті

Система диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу в Харкові вже восени, дозволить харків’янам знати про безпосередню небезпеку для міста навіть під час блекаутів.

Подробиці в етері нацмарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

“Зараз ми працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги для Харкова. Це занадто важливе питання, бо тоді будуть працювати й банківські установи, і торговельні центри у повному обсязі. Тому я маю надію, що десь на початку осені ми будемо мати вже диференційовані повітряні тривоги, й люди розумітимуть, коли ракети летять до Харкова, а коли – до Харківської області“, – сказав Терехов.

На питання ведучої, чи нова система враховуватиме потенційну відсутність електроенергії, мер Харкова відповів: “Так, дійсно, вона враховуватиме це. Вона працюватиме незалежно від того, чи є напруга, чи немає напруги. Ми так все вибудовуємо, щоб люди розуміли, що якщо лунає повітряна тривога, обов’язково буде попадання по місту Харкову. Тоді вони будуть дуже обережні й, коли така тривога лунатиме, будуть розуміти загрозу та ховатися”.

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Зараз, пояснив мер, тривоги в Харкові – дуже часто, й люди звикли до них, тому багато хто ігнорує загрозу. Чергова така затяжна тривога в місті – просто зараз, станом на 10:14 25 липня вона триває вже 1 добу 15 годин та 42 хвилини.