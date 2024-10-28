Безкоштовна реабілітація для переселенців на Харківщині: інструкція ОВА
У ХОВА повідомили, як ВПО на Харківщині отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах.
«Реабілітація може знадобитися після перенесення операцій, внаслідок травмувань, тривалого лікування або хвороб. З початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують комплексного відновлення, постійно зростає. Отримати безоплатну реабілітаційну допомогу амбулаторно може кожен, незалежно від місця проживання та реєстрації», – зазначили у ХОВА.
За їхніми даними, програма медичних гарантій включає зокрема надання безоплатної реабілітації за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Переселенці можуть обрати будь-який з 470 закладів країни, що мають договір з НСЗУ на надання цієї послуги.
Щоб отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах, потрібно:
1. Мати електронне направлення на отримання реабілітації – його видає сімейний лікар або лікуючий лікар (зокрема фізичної та реабілітаційної медицини).
2.Звернутись з електронним направленням до медичного закладу – пацієнт може самостійно обирати реабілітаційний заклад, відділення, підрозділ та фахівців з реабілітації, враховуючи їх спеціалізації.
Переселенцям як і іншим громадянам, які потребують реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах, в межах пакету доступні такі безоплатні послуги:
1. Первинне, етапні та заключне реабілітаційні обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини та фахівцями мультидисциплінарної реабілітаційної команди;
2. Встановлення реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального плану терапії;
3. Визначення реабілітаційного прогнозу за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту;
4. Консультування лікарями інших спеціальностей;
5. Надання допомоги нейрореабілітації, ортопедичної, психологічної, кардіо-респіраторної, комплексної реабілітації та інших напрямів реабілітації, протягом післягострого та довготривалого реабілітаційного періодів відповідно до індивідуального плану реабілітації;
6. Психологічна допомога;
7. Підбір, налаштування та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації під час надання реабілітаційної допомоги;
8. Навчання пацієнтів, членів родини або доглядачів особливостям догляду;
9. Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію та/або лікарсько-консультативну комісію тощо;
10. Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної та/або реабілітаційної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини.
11. Ознайомитися з повним обсягом реабілітаційних послуг, які надаються амбулаторно, можна на сайті НСЗУ в розділі Вимоги ПМГ 2024/пункт 24 або за посиланням.
Як знайти заклад, який надає послуги з реабілітації амбулаторно
Для проходження реабілітації можна обрати будь-який зручний для себе заклад, який має договір із НСЗУ на пакет «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Знайти заклад можна:
1. Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77, де підкажуть, які медичні заклади мають договір з НСЗУ на амбулаторну реабілітацію дітей та дорослих.
2. На сайті НСЗУ за допомогою аналітичної панелі/дашборду «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій». Обрати у полі фільтрів область, населений пункт та «Групу послуг» – «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». Карта покаже найближчі заклади з контактами. Перейти до дашборду можна за посиланням.
Куди і як поскаржитись на неправомірні дії
Якщо під час звернення до закладу реабілітації у ВПО вимагають оплатити послуги, які покриває програма медичних гарантій, чи зробити благодійний внесок – це є порушенням прав пацієнта та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такому випадку потрібно подати звернення щодо порушення: зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;
Та оформити через електронну форму на сайті НСЗУ: обрати в меню зверху розділ «Громадянам», далі – «Зворотній зв’язок». Або перейти за посиланням.
Довідково. Програма медичних гарантій забезпечує усім однаковий безоплатний перелік та доступ до медичних послуг. Більше про безоплатні медичні послуги за посиланням.
Читайте також: Харків стає містом переселенців і людей похилого віку: що говорять у мерії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бесплатно, допомога, инструкция, переселенцы, реабилитация, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Безкоштовна реабілітація для переселенців на Харківщині: інструкція ОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, як ВПО на Харківщині отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах.".