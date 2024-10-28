Безкоштовна реабілітація для переселенців на Харківщині: інструкція ОВА

У ХОВА повідомили, як ВПО на Харківщині отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах.

«Реабілітація може знадобитися після перенесення операцій, внаслідок травмувань, тривалого лікування або хвороб. З початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують комплексного відновлення, постійно зростає. Отримати безоплатну реабілітаційну допомогу амбулаторно може кожен, незалежно від місця проживання та реєстрації», – зазначили у ХОВА.

За їхніми даними, програма медичних гарантій включає зокрема надання безоплатної реабілітації за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Переселенці можуть обрати будь-який з 470 закладів країни, що мають договір з НСЗУ на надання цієї послуги.

Щоб отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах, потрібно:

1. Мати електронне направлення на отримання реабілітації – його видає сімейний лікар або лікуючий лікар (зокрема фізичної та реабілітаційної медицини).

2.Звернутись з електронним направленням до медичного закладу – пацієнт може самостійно обирати реабілітаційний заклад, відділення, підрозділ та фахівців з реабілітації, враховуючи їх спеціалізації.

Переселенцям як і іншим громадянам, які потребують реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах, в межах пакету доступні такі безоплатні послуги:

1. Первинне, етапні та заключне реабілітаційні обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини та фахівцями мультидисциплінарної реабілітаційної команди;

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального плану терапії;

3. Визначення реабілітаційного прогнозу за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту;

4. Консультування лікарями інших спеціальностей;

5. Надання допомоги нейрореабілітації, ортопедичної, психологічної, кардіо-респіраторної, комплексної реабілітації та інших напрямів реабілітації, протягом післягострого та довготривалого реабілітаційного періодів відповідно до індивідуального плану реабілітації;

6. Психологічна допомога;

7. Підбір, налаштування та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації під час надання реабілітаційної допомоги;

8. Навчання пацієнтів, членів родини або доглядачів особливостям догляду;

9. Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію та/або лікарсько-консультативну комісію тощо;

10. Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної та/або реабілітаційної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини.

11. Ознайомитися з повним обсягом реабілітаційних послуг, які надаються амбулаторно, можна на сайті НСЗУ в розділі Вимоги ПМГ 2024/пункт 24 або за посиланням.

Як знайти заклад, який надає послуги з реабілітації амбулаторно

Для проходження реабілітації можна обрати будь-який зручний для себе заклад, який має договір із НСЗУ на пакет «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Знайти заклад можна:

1. Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77, де підкажуть, які медичні заклади мають договір з НСЗУ на амбулаторну реабілітацію дітей та дорослих.

2. На сайті НСЗУ за допомогою аналітичної панелі/дашборду «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій». Обрати у полі фільтрів область, населений пункт та «Групу послуг» – «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». Карта покаже найближчі заклади з контактами. Перейти до дашборду можна за посиланням.

Куди і як поскаржитись на неправомірні дії

Якщо під час звернення до закладу реабілітації у ВПО вимагають оплатити послуги, які покриває програма медичних гарантій, чи зробити благодійний внесок – це є порушенням прав пацієнта та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такому випадку потрібно подати звернення щодо порушення: зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;

Та оформити через електронну форму на сайті НСЗУ: обрати в меню зверху розділ «Громадянам», далі – «Зворотній зв’язок». Або перейти за посиланням.

Довідково. Програма медичних гарантій забезпечує усім однаковий безоплатний перелік та доступ до медичних послуг. Більше про безоплатні медичні послуги за посиланням.