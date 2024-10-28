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Бесплатная реабилитация для переселенцев на Харьковщине: инструкция ОВА

Общество 12:28   28.10.2024
Виктория Яковенко
Бесплатная реабилитация для переселенцев на Харьковщине: инструкция ОВА Фото: ХОВА

В ХОВА сообщили, как ВПЛ на Харьковщине получить реабилитационную помощь в амбулаторных условиях.

«Реабилитация может потребоваться после переноса операций вследствие травм, длительного лечения или болезней. С начала полномасштабного вторжения количество людей, нуждающихся в комплексном восстановлении, постоянно растет. Получить бесплатную реабилитационную помощь амбулаторно может каждый независимо от места жительства и регистрации», — отметили в ХОВА.

По их данным, программа медицинских гарантий включает, в частности, предоставление бесплатной реабилитации по пакету «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Переселенцы могут выбрать любое из 470 заведений страны, имеющих договор с НСЗУ на предоставление этой услуги.

Чтобы получить реабилитационную помощь в амбулаторных условиях, необходимо:

1. Иметь электронное направление на получение реабилитации – его выдает семейный врач или лечащий врач (в том числе физическая и реабилитационная медицина).

2. Обратиться с электронным направлением в медицинское учреждение – пациент может самостоятельно выбирать реабилитационное учреждение, отделение, подразделение и специалистов по реабилитации, учитывая их специализацию.

Переселенцам, как и другим гражданам, нуждающимся в реабилитационной помощи в амбулаторных условиях, в рамках пакета доступны следующие бесплатные услуги:

1. Первичное, этапное и заключительное реабилитационное обследование врачом физической и реабилитационной медицины и специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды;

2. Установление реабилитационного диагноза и составление индивидуального плана терапии;

3. Определение реабилитационного прогноза по результатам реабилитационного обследования для планирования дальнейшего реабилитационного маршрута;

4. Консультирование врачами других специальностей;

5. Оказание помощи нейрореабилитации, ортопедической, психологической, кардио-респираторной, комплексной реабилитации и других направлений реабилитации в течение послеострого и длительного реабилитационного периода в соответствии с индивидуальным планом реабилитации;

6. Психологическая помощь;

7. Подбор, настройка и обучение пользованию вспомогательными средствами реабилитации при оказании реабилитационной помощи;

8. Обучение пациентов, членов семьи или смотрителей особенностям ухода;

9. Оформление справок, формирование медицинских выводов о временной нетрудоспособности и направлении на медико-социально-экспертную комиссию и/или врачебно-консультативную комиссию и т.п.;

10. Соблюдение принципов безбарьерности и инклюзии при оказании медицинской и/или реабилитационной помощи, в том числе с использованием методов и средств телемедицины.

11. Ознакомиться с полным объемом реабилитационных услуг, предоставляемых амбулаторно, можно на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2024/пункт 24 или по ссылке.

Как найти заведение, которое предоставляет услуги по реабилитации амбулаторно

Для прохождения реабилитации можно выбрать любое удобное для себя заведение, имеющее договор с НСЗУ на пакет «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Найти заведение можно:

1. Позвонив в контакт-центр НСЗУ 16-77, где подскажут, какие медицинские учреждения имеют договор с НСЗУ на амбулаторную реабилитацию детей и взрослых.

2. На сайте НСЗУ с помощью аналитической панели/дашборда «Электронная карта мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий». Выбрать в поле фильтров область, населенный пункт и «Группу услуг» – «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Карта покажет ближайшие заведения с контактами. Перейти к дашборду можно по ссылке.

Куда и как пожаловаться на неправомерные действия

Если во время обращения в заведение реабилитации в ВПЛ требуют оплатить услуги, которые покрывает программа медицинских гарантий, или внести благотворительный взнос – это нарушение прав пациента и условий договора НСЗУ с медицинским учреждением. В таком случае нужно подать обращение о нарушении: позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;

И оформить через электронную форму на сайте НСЗУ: ​​выбрать в меню сверху раздел «Гражданам», далее – «Обратная связь». Или перейти по ссылке.

Справка. Программа медицинских гарантий обеспечивает всем одинаковый бесплатный список и доступ к медицинским услугам. Больше о бесплатных медицинских услугах по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 12:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, как ВПЛ на Харьковщине получить реабилитационную помощь в амбулаторных условиях.".