Бесплатная реабилитация для переселенцев на Харьковщине: инструкция ОВА
В ХОВА сообщили, как ВПЛ на Харьковщине получить реабилитационную помощь в амбулаторных условиях.
«Реабилитация может потребоваться после переноса операций вследствие травм, длительного лечения или болезней. С начала полномасштабного вторжения количество людей, нуждающихся в комплексном восстановлении, постоянно растет. Получить бесплатную реабилитационную помощь амбулаторно может каждый независимо от места жительства и регистрации», — отметили в ХОВА.
По их данным, программа медицинских гарантий включает, в частности, предоставление бесплатной реабилитации по пакету «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Переселенцы могут выбрать любое из 470 заведений страны, имеющих договор с НСЗУ на предоставление этой услуги.
Чтобы получить реабилитационную помощь в амбулаторных условиях, необходимо:
1. Иметь электронное направление на получение реабилитации – его выдает семейный врач или лечащий врач (в том числе физическая и реабилитационная медицина).
2. Обратиться с электронным направлением в медицинское учреждение – пациент может самостоятельно выбирать реабилитационное учреждение, отделение, подразделение и специалистов по реабилитации, учитывая их специализацию.
Переселенцам, как и другим гражданам, нуждающимся в реабилитационной помощи в амбулаторных условиях, в рамках пакета доступны следующие бесплатные услуги:
1. Первичное, этапное и заключительное реабилитационное обследование врачом физической и реабилитационной медицины и специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды;
2. Установление реабилитационного диагноза и составление индивидуального плана терапии;
3. Определение реабилитационного прогноза по результатам реабилитационного обследования для планирования дальнейшего реабилитационного маршрута;
4. Консультирование врачами других специальностей;
5. Оказание помощи нейрореабилитации, ортопедической, психологической, кардио-респираторной, комплексной реабилитации и других направлений реабилитации в течение послеострого и длительного реабилитационного периода в соответствии с индивидуальным планом реабилитации;
6. Психологическая помощь;
7. Подбор, настройка и обучение пользованию вспомогательными средствами реабилитации при оказании реабилитационной помощи;
8. Обучение пациентов, членов семьи или смотрителей особенностям ухода;
9. Оформление справок, формирование медицинских выводов о временной нетрудоспособности и направлении на медико-социально-экспертную комиссию и/или врачебно-консультативную комиссию и т.п.;
10. Соблюдение принципов безбарьерности и инклюзии при оказании медицинской и/или реабилитационной помощи, в том числе с использованием методов и средств телемедицины.
11. Ознакомиться с полным объемом реабилитационных услуг, предоставляемых амбулаторно, можно на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2024/пункт 24 или по ссылке.
Как найти заведение, которое предоставляет услуги по реабилитации амбулаторно
Для прохождения реабилитации можно выбрать любое удобное для себя заведение, имеющее договор с НСЗУ на пакет «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Найти заведение можно:
1. Позвонив в контакт-центр НСЗУ 16-77, где подскажут, какие медицинские учреждения имеют договор с НСЗУ на амбулаторную реабилитацию детей и взрослых.
2. На сайте НСЗУ с помощью аналитической панели/дашборда «Электронная карта мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий». Выбрать в поле фильтров область, населенный пункт и «Группу услуг» – «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Карта покажет ближайшие заведения с контактами. Перейти к дашборду можно по ссылке.
Куда и как пожаловаться на неправомерные действия
Если во время обращения в заведение реабилитации в ВПЛ требуют оплатить услуги, которые покрывает программа медицинских гарантий, или внести благотворительный взнос – это нарушение прав пациента и условий договора НСЗУ с медицинским учреждением. В таком случае нужно подать обращение о нарушении: позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;
И оформить через электронную форму на сайте НСЗУ: выбрать в меню сверху раздел «Гражданам», далее – «Обратная связь». Или перейти по ссылке.
Справка. Программа медицинских гарантий обеспечивает всем одинаковый бесплатный список и доступ к медицинским услугам. Больше о бесплатных медицинских услугах по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, как ВПЛ на Харьковщине получить реабилитационную помощь в амбулаторных условиях.".