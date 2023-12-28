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Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО

Суспільство 09:44   28.12.2023
Оксана Якушко
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО

За підтримки Управління ООН неурядова організація «Terre des hommes – Україна» реалізує новий проєкт «Забезпечення опалювальними приладами та непродовольчими товарами для підготовки до зими вразливих ВПО та непереміщених осіб у постраждалих від конфлікту районах України» в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Про це «Terre des hommes – Україна» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Проєкт спрямований підтримати ВПО та непереміщених осіб та надати їм допомогу – набори для індивідуального утеплення та утеплення житлових приміщень, щоб допомогти підготуватися до зими. Також у цьому проєкті ми будемо співпрацювати спільно з БФ “Добробут України”/Charitable Foundation “Eudemony of Ukraine”, який буде надавати допомогу у Харківській та Чернігівській областях», – йдеться в повідомленні.

Якщо громада потребує такої допомоги, необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням, щоб отримати обігрівач.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 09:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підтримки Управління ООН неурядова організація «Terre des hommes – Україна» реалізує новий проєкт «Забезпечення опалювальними приладами та непродовольчими товарами для підготовки до зими вразливих ВПО та непереміщених осіб у постраждалих від конфлікту районах України» в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.".