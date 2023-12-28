Обогреватели бесплатно могут получить жители Харьковской области и переселенцы

При поддержке Управления ООН неправительственная организация Terre des hommes – Украина реализует новый проект «Обеспечение отопительными приборами и непродовольственными товарами для подготовки к зиме уязвимых ВПЛ и неперемещенных лиц в пострадавших от конфликта районах Украины» в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской области. Николаевской области.

Об этом «Terre des hommes – Украина» сообщила на своей странице в Facebook.

«Проект направлен поддержать ВПЛ и неперемещенных лиц и оказать им помощь – дать наборы для индивидуального утепления, помочь подготовиться к зиме. Также в этом проекте мы будем сотрудничать совместно с БФ «Добробут Украины» / Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine», который будет оказывать помощь в Харьковской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

Если громада нуждается в такой помощи, необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке, чтобы получить обогреватель.