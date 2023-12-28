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Обогреватели бесплатно могут получить жители Харьковской области и переселенцы

Общество 09:44   28.12.2023
Оксана Якушко
Обогреватели бесплатно могут получить жители Харьковской области и переселенцы

При поддержке Управления ООН неправительственная организация Terre des hommes – Украина реализует новый проект «Обеспечение отопительными приборами и непродовольственными товарами для подготовки к зиме уязвимых ВПЛ и неперемещенных лиц в пострадавших от конфликта районах Украины» в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской области. Николаевской области.

Об этом «Terre des hommes – Украина» сообщила на своей странице в Facebook.

«Проект направлен поддержать ВПЛ и неперемещенных лиц и оказать им помощь – дать наборы для индивидуального утепления, помочь подготовиться к зиме. Также в этом проекте мы будем сотрудничать совместно с БФ «Добробут Украины» / Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine», который будет оказывать помощь в Харьковской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

Если громада нуждается в такой помощи, необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке, чтобы получить обогреватель.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 09:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При поддержке Управления ООН неправительственная организация Terre des hommes – Украина реализует новый проект «Обеспечение отопительными приборами и непродовольственными товарами для подготовки к зиме уязвимых ВПЛ и неперемещенных лиц в пострадавших от конфликта районах Украины» в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской области. Николаевской области.".