Обогреватели бесплатно могут получить жители Харьковской области и переселенцы
При поддержке Управления ООН неправительственная организация Terre des hommes – Украина реализует новый проект «Обеспечение отопительными приборами и непродовольственными товарами для подготовки к зиме уязвимых ВПЛ и неперемещенных лиц в пострадавших от конфликта районах Украины» в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской области. Николаевской области.
Об этом «Terre des hommes – Украина» сообщила на своей странице в Facebook.
«Проект направлен поддержать ВПЛ и неперемещенных лиц и оказать им помощь – дать наборы для индивидуального утепления, помочь подготовиться к зиме. Также в этом проекте мы будем сотрудничать совместно с БФ «Добробут Украины» / Charitable Foundation «Eudemony of Ukraine», который будет оказывать помощь в Харьковской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.
Если громада нуждается в такой помощи, необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке, чтобы получить обогреватель.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бесплатно, впл, жители, зима, обогреватель, ООН, опалення, отопление, переселенцы, тепло, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При поддержке Управления ООН неправительственная организация Terre des hommes – Украина реализует новый проект «Обеспечение отопительными приборами и непродовольственными товарами для подготовки к зиме уязвимых ВПЛ и неперемещенных лиц в пострадавших от конфликта районах Украины» в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской области. Николаевской области.".