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Отопительный рекорд установили в Харькове и обещают «открытие для Украины»

Общество 18:46   27.12.2023
Елена Нагорная
Отопительный рекорд установили в Харькове и обещают «открытие для Украины»

Текущий отопительный сезон стал рекордным за всю историю существования КП «Харьковские тепловые сети», сообщил его гендиректор Василий Скопенко.

95% домов в городе подключили к системе теплоснабжения за неделю, заявил Скопенко, тогда как в довоенный период этот процесс длился от двух недель до месяца.

Кроме того, добавил он, были оборудованы генераторами все котельные, и сейчас они полностью готовы к автономной работе.

«Благодаря иностранным партнерам Харьков вводит в эксплуатацию принципиально новую газовую когенерацию. В наших котельных уже обустроили первые пять мини-ТЭЦ от правительств Германии и Швейцарии. Недавно приехали еще шесть установок по программе USAID. В скором времени будем презентовать новый проект, который станет открытием для всей Украины. Реализуется он при поддержке Международной организации по миграции (МОМ). Ни в одном городе Украины нет столько современных котельных, как в Харькове», — рассказал Скопенко.

В 2023 году коммунальщики провели более 400 капремонтов внутридомовых систем, заменили более 500 км труб, реконструировали 21 центральный тепловой пункт, 20 магистральных камер, заменили более 800 тепловых рамок в подвалах домов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 18:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Текущий отопительный сезон стал рекордным за всю историю существования КП «Харьковские тепловые сети», сообщил его гендиректор Василий Скопенко.".