Терехов рассказал об отопительном сезоне и подземных школах в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что после восьми перезапусков системы отопления в городе минувшей зимой, сделали выводы. А сеть подземных школ будет расширяться.

«Мы очень тщательно готовились к отопительному сезону, начали заблаговременно подготовку, построили много мобильных котельных, которые у нас есть и функционируют во всех районах города Харькова. Кроме того, мы переложили в период подготовки к отопительному сезону 220 километров магистральных трубопроводов. Сейчас вся социальная сфера Харькова подключена к отоплению. Кроме того, в жилых домах города, во всех, которые мы готовили, есть отопление. В прошлом отопительном сезоне мы были вынуждены восемь раз перезапускать полностью систему отопления города Харькова. Потому сделали определенные выводы, работаем над этим, чтобы в жилых домах харьковчан было тепло», — сказал Терехов.

Он также поделился актуальной информацией о расширении сети подземных школ в прифронтовом городе. Сейчас в Харькове дети учатся в метро, а также идет строительство и проектирование школ-укрытий.

«Ракета долетает до Харькова примерно за 40 секунд, поэтому мы строим подземную школу. Это школа, рассчитанная на 450 учеников в одну смену, то есть в две смены будут учиться 900 учеников. Там обустроены все классы. Это настоящая школа, но она будет находиться под землей и там будут все меры безопасности, которые возможны по нормативным документам. Что касается строительства, то такими быстрыми темпами мы все это строим, несмотря на погодные условия», — отметил Терехов.

Он сообщил, что такие школы будут строить во всех девяти районах Харькова. При этом не забывают и о зданиях «обычных» учебных заведений.

«Мы также ремонтируем и наши «наземные», настоящие школы. Напомню, что, к сожалению, 50% школ и детских садов российский агрессор разбил в Харькове», — сказал мэр.