Терехов розповів про опалювальний сезон та підземні школи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що після восьми перезапусків системи опалення в місті минулої зими зробили висновки. А мережа підземних шкіл розширюватиметься.

“Ми дуже ретельно готувалися до опалювального сезону, розпочали завчасно підготовку, побудували багато мобільних котелень, які є у нас і функціонують у всіх районах міста Харкова. Крім цього, ми переклали в період підготовки до опалювального сезону 220 кілометрів магістральних трубогонів. Зараз уся соціальна сфера Харкова підключена до опалення. Крім цього, в житлових будинках міста, у всіх, які ми готували, є опалення. Тому, так, нам дуже важко, бо ви знаєте, нагадаю вам, що минулого опалювального сезону ми були вимушені вісім разів перезапускати повністю систему опалення міста Харкова. Тому зробили певні виставки, працюємо над цим, щоб в житлових будинках харків’ян було тепло“, – сказав Терехов.

Він також поділився актуальною інформацією щодо розширення мережі підземних шкіл у прифронтовому місті. Зараз у Харкові діти навчаються в метро, ​​а також триває будівництво та проєктування шкіл-притулків.

“Ракета долітає до Харкова приблизно за 40 секунд, тому ми будуємо підземну школу. Це школа, яка розрахована на 450 учнів у одну зміну, тобто у дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Там облаштовано всі класи. Це справжня школа, але вона буде знаходитись під землею й там будуть усі заходи безпеки, які можливі по нормативних документах. Що стосується будівництва, то такими швидкими темпами ми це все будуємо, попри погодні умови”, – зазначив Терехов.

Він повідомив, що такі школи будуватимуть у всіх дев’яти районах Харкова. При цьому не забувають і про будівлі “звичайних” навчальних закладів.

“Ми також ремонтуємо і наші “наземні”, справжні школи. Нагадаю, що, на жаль, 50% шкіл та дитячих садків російський агресор розбив у Харкові”, – сказав мер.