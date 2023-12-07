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До дитсадка в метро Харкова записали 400 дітей: Терехов розповів подробиці

Суспільство 10:37   07.12.2023
Оксана Горун
До дитсадка в метро Харкова записали 400 дітей: Терехов розповів подробиці

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, як працюватиме перший в Україні дитячий садок у метро.

Проєкт реалізують у Харкові з вересня 2024 року.

“Наші діточки будуть займатися один раз на тиждень, суботами. Це буде така підготовка до того, коли вони підуть до школи. Ви знаєте, ми вимушені були піти на це, бо спочатку ковід, потім війна, і нам потрібно соціалізувати дітей,  підготувати їх повноцінно до школи. Буде така робота проводитися у дві зміни. З 10 до 12 ранку, і потім з 13 до 15 дня”, — розповів подробиці Ігор Терехов.

Він повідомив, що всього за кілька днів після оголошення про створення дитсадка в метро набралося вже кілька сотень охочих відвідувати його.

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“Записалися до метросадочка 400 дітей, це 15% від усіх першокласників, які у майбутньому підуть до школи в Харкові”, – навів дані мер.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 10:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, як працюватиме перший в Україні дитячий садок у метро".