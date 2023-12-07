На Харківщині ліквідують дитсадки: що відомо

На Харківщині планують скоротити мережу закладів дошкільної освіти. Передбачається, що ліквідують 21 дитсадок, повідомили у ХОВА.

“Передбачається скорочення мережі на 21 заклад у 12 територіальних громадах: Золочівська (3), Борівська (1), Барвінківська (1), Ізюмська (3), Оскільська (1), Савинська (1), Лозівська (2), Кегичівська (1), Вільхуватська (1), Курилівська (2), Шевченківська (1), Харківська (4) у зв’язку з відсутністю потреби, зменшенням кількості дітей дошкільного віку, реорганізацією закладів та руйнуваннями”, — йдеться у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік, розробленому ХОВА.

За даними чиновників, на цей час із 709 дитсадків усіх форм власності на Харківщині 19 зруйновані, ще 206 – пошкоджені. Це 39,4% від загальної кількості.

“З 1 вересня 2023 року організація освітнього процесу здійснюється за дистанційною формою навчання у 338 закладах дошкільної освіти області, що становить 47,7% від їх загальної кількості (15376 дітей, з них 1115 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб)“, – навели дані чиновники.

Дошкільна освіта не здійснюється ні в якому вигляді у восьми громадах: Ізюмській, Вільхуватській, Дворічанській, Куп’янській, Петропавлівській, Липецькій, Нововодолазькій, Чкаловській.

Щодо шкіл, то на цей час в області в дистанційному режимі працює 621 заклад середньої освіти. 46 шкіл зруйновані, ще 290 – пошкоджені.