На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно

На Харьковщине планируют сократить сеть учреждений дошкольного образования. Предполагается, что ликвидируют 21 детсад, сообщили в ХОВА.

«Предполагается сокращение сети на 21 заведение в 12 территориальных громадах: в Золочевской (3), Боровской (1), Барвенковской (1), Изюмской (3), Оскольской (1), Савинской (1), Лозовской (2), Кегичевской (1), Ольховатской (1), Куриловской (2), Шевченковской (1), Харьковской (4) в связи с отсутствием потребности, уменьшением количества детей дошкольного возраста, реорганизацией заведений и разрушениями», — говорится в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год, разработанном ХОВА.

По данным чиновников, на данный момент из 709 детсадов всех форм собственности на Харьковщине 19 разрушены, еще 206 — повреждены. Это 39,4 % от общего количества.

«С 1 сентября 2023 года организация образовательного процесса осуществляется по дистанционной форме обучения в 338 заведениях дошкольного образования области, что составляет 47,7% от их общего количества (15 376 детей, из них 1115 детей из числа внутренне перемещенных лиц)», — привели данные чиновники.

Дошкольное образование не осуществляется ни в каком виде в восьми громадах: Изюмской, Ольховатской, Двуречанской, Купянской, Петропавловской, Липецкой, Нововодолажской и Чкаловской.

Что касается школ, то в данный момент в области в дистанционном режиме работает 621 учреждение среднего образования. 46 школ разрушены, еще 290 — повреждены.