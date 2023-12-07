Live
  • Чт 07.12.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.69
  • EUR 39.54

На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно

Общество 10:00   07.12.2023
Оксана Горун
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно Фото: Харьковский горсовет

На Харьковщине планируют сократить сеть учреждений дошкольного образования. Предполагается, что ликвидируют 21 детсад, сообщили в ХОВА.

«Предполагается сокращение сети на 21 заведение в 12 территориальных громадах: в Золочевской (3), Боровской (1), Барвенковской (1), Изюмской (3), Оскольской (1), Савинской (1), Лозовской (2), Кегичевской (1), Ольховатской (1), Куриловской (2), Шевченковской (1), Харьковской (4) в связи с отсутствием потребности, уменьшением количества детей дошкольного возраста, реорганизацией заведений и разрушениями», — говорится в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год, разработанном ХОВА.

По данным чиновников, на данный момент из 709 детсадов всех форм собственности на Харьковщине 19 разрушены, еще 206 — повреждены. Это 39,4 % от общего количества.

«С 1 сентября 2023 года организация образовательного процесса осуществляется по дистанционной форме обучения в 338 заведениях дошкольного образования области, что составляет 47,7% от их общего количества (15 376 детей, из них 1115 детей из числа внутренне перемещенных лиц)», — привели данные чиновники.

Читайте также: В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает

Дошкольное образование не осуществляется ни в каком виде в восьми громадах: Изюмской, Ольховатской, Двуречанской, Купянской, Петропавловской, Липецкой, Нововодолажской и Чкаловской.

Что касается школ, то в данный момент в области в дистанционном режиме работает 621 учреждение среднего образования. 46 школ разрушены, еще 290 — повреждены.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В подразделения харьковской МСЭК наведались следователи: что ищут – Болвинов
В подразделения харьковской МСЭК наведались следователи: что ищут – Болвинов
06.12.2023, 16:18
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
06.12.2023, 17:55
30 тысяч объектов: что разрушили россияне в Харьковской области
30 тысяч объектов: что разрушили россияне в Харьковской области
07.12.2023, 07:46
Главные новости Харькова 7 декабря: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро
Главные новости Харькова 7 декабря: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро
07.12.2023, 11:09
Терехов призвал набраться терпения
Терехов призвал набраться терпения
07.12.2023, 08:25
Шесть человек погибли в ДТП на Харьковщине, еще пятеро травмированы (фото)
Шесть человек погибли в ДТП на Харьковщине, еще пятеро травмированы (фото)
07.12.2023, 09:33

Новости по теме:

10:00
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно
17:26
Подземную школу, которая выдержит С-300, строят на Харьковщине – Синегубов
17:12
Самое дорогое молоко закупали для детсадов Харькова из-за чиновницы горсовета
11:20
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
17:05
В Малиновской ОТГ откроют один детсад, только там есть подходящее укрытие

Вы читали новость: «На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине планируют сократить сеть учреждений дошкольного образования. Предполагается, что ликвидируют 21 детсад, сообщили в ХОВА".